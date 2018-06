TASR

Dnes o 18:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V švajčiarskom tíme na majstrovstvá len jeden hráč z domácej ligy

Švajčiarsky kouč urobil oproti nominácii na ME iba šesť zmien. Jeho tím sa na šampionáte predstaví v E-skupine s Brazíliou, Kostarikou a Srbskom.

Na snímke švajčiarsky tréner, Vladimir Petkovič — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júna (TASR)- Iba jedného hráča z domácej súťaže vybral tréner futbalistov Švajčiarska Vladimír Petkovič do konečnej nominácie na MS do Ruska. V kádri je 17 futbalistov, ktorí reprezentovali krajinu aj na EURO 2016 vo Francúzsku.

Švajčiarsky kouč tak urobil oproti nominácii na ME iba šesť zmien. "Máme dobrý mix hráčov. Sú perspektívni aj do budúcnosti," uviedol Petkovič, ktorý sa bude spoliehať najmä na Stephana Lichtsteinera z Juventusu Turín, Granita Xhaku z Arsenalu Londýn a Xherdana Shaqiriho zo Stoke City. Do nominácie sa však nedostal pre zranenie zakončovateľ Admir Mehmedi z nemeckého Wolfsburgu.

Švajčiari sa na šampionáte predstavia v E-skupine s Brazíliou, Kostarikou a Srbskom.