ROLAND GARROS: Schwartzman sa vo štvrťfinále dvojhry postaví Nadalovi

Argentínskemu tenistovi sa po dvoch setoch podarilo otočiť zápas.

Argentínsky tenista Diego Schwartzman sa teší po päťsetovej výhre 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 a 6:2 nad Juhoafričanom Kevinom Andersonomn v osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 4. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Paríž 4. júna (TASR) - Argentínsky tenista Diego Sebastian Schwartzman sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V osemfinále prehrával s Juhoafričanom Kevinom Andersonom 0:2, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj a napokon zvíťaziť 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (0), 6:2.

"Prvýkrát v živote som otočil z 0:2 na sety, ani sám neviem, ako sa mi to podarilo. Kevin hral v prvých dvoch dejstvách výborne, nepustil ma takmer k ničomu. Bojoval som o každú loptičku a aj vďaka podpore skvelých divákov som dokázal vyhrať stratený zápas," uviedol v pozápasovom interview s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti najvyššie nasadenému Španielovi Rafaelovi Nadalovi, ktorý zdolal Nemca Maximiliana Marterera 6:3, 6:2, 7:6 (4).

Obhajca titulu prehrával v úvode zápasu 0:2, no v ďalších minútach mal navrch a potvrdil úlohu favorita. "Na začiatku zápasu som bol v príliš defenzívnom postavení. Musel som vstúpiť viac do kurtu. Marterer podal výborný výkon a niektoré loptičky boli veľmi tesné. Som rád, že som to zvládol v troch setoch," povedal Nadal.