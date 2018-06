TASR

Egypťania na MS 2018 potvrdili nomináciu Salaha

Dvadsaťpäťročný Salah sa stretne so svojimi spoluhráčmi z národného tímu až 9. júna, keďže si stále nedoliečil rameno.

Mohamed Salah, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Káhira 4. júna (TASR) - Mohamed Salah nechýba v nominácii egyptskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta v Rusku. Elitný útočník FC Liverpool figuruje v kádri i napriek zraneniu, ktoré utrpel vo finále Ligy majstrov proti Realu Madrid.

Dvadsaťpäťročný Salah sa stretne so svojimi spoluhráčmi z národného tímu až 9. júna, keďže si stále nedoliečil rameno. Salah sa zranil v prvom polčase finále LM, keď dopadol na rameno po tvrdom súboji so Sergiom Ramosom. Egypťan opustil ihrisko so slzami v očiach, Real nakoniec zvíťazil 3:1.

Zverenci trénera Hectora Cupera remizovali v prípravnom zápase s Kolumbiou 0:0, generálku na MS odohrajú v stredu s Belgickom. Salah bude opäť absentovať.

Egypt sa predstaví na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1990. V A-skupine sa stretne s Uruguajom (15. júna), Ruskom (19. júna) a Saudskou Arábiou (25. júna)