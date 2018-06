TASR

Banská Bystrica predstavila asistentov trénera aj ďalšie posily

Úplne novou tvárou v Tipsport Lige bude 25-ročný americký útočník Ben Marshall. Bude to pre neho vôbec prvé pôsobisko mimo amerického kontinentu.

Na snímke vpravo nová posila Banskej Bystrice Brock Higgs. — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica predstavilo v pondelok viacero posíl a aj dvojicu asistentov hlavného trénera Dana Cemana. Do kádra úradujúceho majstra pribudli Tomáš Zigo, Brock Higgs, Karol Sloboda a Ben Marshall a asistentmi kanadského kouča budú Ivan Droppa a Matúš Kostúr.

Všetci traja noví tréneri sa dohodli s klubom na dvojročných kontaktoch. "Zaznamenali sme citeľnú stratu tým, že sme umožnili Vladovi Országhovi pokračovať v trénerskej kariére v KHL. Chceme mu poďakovať za niekoľkoročnú prácu v klube a historické výsledky, ktoré sa mu v našom klube podarilo dosiahnuť. Verím, že v budúcnosti ešte bude pôsobiť v našom klube, dvere tu ma otvorené," ozrejmil na pondelkovej tlačovej konferencii odchod Országha prezident HC '05 iClinic Juraj Koval. "Najzásadnejšou otázkou bolo pre nás, kto povedie tím po odchode Országha i trénera brankárov Rybára. Už na štvrtý zápas finálovej série sme pozvali Dana Cemana, ktorý v Európe dlhodobo pôsobí. Mali sme dobré referencie o ňom. Absolvoval aj stretnutie s Vladom Országhom na majstrovstvách sveta v Dánsku, kde mali trojhodinový rozhovor a našli spoločnú reč. Podpísali sme s Cemanom zmluvu na dva roky. Rozhodli sme sa pre kanadského trénera s tým, že od nových asistentov, ktorí mu budú pomáhať, vyžadujeme dokonale ovládanie anglického jazyka," dodal.

Prvým asistentom bude rodák z Liptovského Mikuláša Ivan Droppa, bývalý slovenský reprezentant so skúsenosťami z NHL. Pozíciu druhého asistenta zastane odchovanec bystrického hokeja, bývalý brankár Matúš Kostúr, ktorý pôsobil v KHL i AHL. Doterajší asistent trénera Rastislav Paľov sa na vlastnú žiadosť presúva k mládeži, trénovať chce dorast. "Ponuka z Banskej Bystrice je pre mňa veľká výzva. Prichádzam do klubu, ktorý je na špici v organizácii na Slovensku i v Európe. Veľmi sa teším i na trénera Cemana, rozprávali sme sa v Dánsku, vyjasníme si ešte určité kompetencie, no je to príjemný človek. Bavili sme sa spolu o hokeji ako aj o iných veciach. Mohli by sme si byť ľudsky blízki. Určite má iný štýl práce na aký sme tu na Slovensku zvyknutí, takže dokáže ma obohatiť a ja mu chcem byť nápomocní v čo najväčšej možnej miere," prezradil Droppa.

Do 15. septembra bude novým trénerom v HC '05 iClinic pomáhať v úlohe konzultanta Richard Zedník. Kanadský kouč dorazí pod Urpín 14. júla, príprava na ľade sa začne 25. júla. Štyridsaťštyriročný Ceman pracoval v rokoch 2013 až 2018 v dánskom klube SönderjyskE, s ktorým získal dva majstrovské tituly (2013/2014, 2014/2015). Predtým viedol Vojens IK v druhej najvyššej dánskej súťaži (2012 – 2013) a ako hrajúci tréner pôsobil v škótskom Dundee (2010 – 2012). Počas hráčskej kariéry si v 90. rokoch minulého storočia v AHL obliekal dresy Kentucky, Portlandu a Providence, potom absolvoval viaceré európske zastávky.

Odchovanec banskobystrického klubu Zigo sa vracia pod Urpín po roku strávenom v Česku. Aj vinou zdravotných problémov odohral za extraligový Hradec Králové iba celkovo 26 zápasov (bilancia 2 góly a 3 asistencie) a krátko hosťoval aj v Slavii Praha.

Do známeho prostredia sa vracia aj kanadský útočník Brock Higgs. V Banskej Bystrici pôsobil už v druhej polovici sezóny 2016/2017 a k zisku prvého titulu "baranov" prispel 22 kanadskými bodmi v play off. Skúsený 35-ročný obranca Karol Sloboda sa vracia do najvyššej slovenskej súťaže po 11-tich rokoch. Až na sezónu 2014/2015, keď pôsobil v Lade Togliatti v KHL, ich strávil výlučne v najvyššej českej súťaži v dresoch Slavie Praha, Karlových Varov a Vítkovíc.

Úplne novou tvárou v Tipsport Lige bude 25-ročný americký útočník Ben Marshall. Bude to pre neho vôbec prvé pôsobisko mimo amerického kontinentu. V roku 2010 ho draftoval klub Detroit Red Wings, ale do NHL sa nepresadil a pôsobil najmä v nižších súťažiach. V sezóne 2017/2018 odohral 11 zápasov za Providence Bruins (bilancia 0+2) v AHL a ďalších 21 stretnutí za Atlanta Gladiators v ECHL (3+9).

Po troch rokoch v EBEL lige prichádza zo Znojma do Banskej Bystrice i tridsaťročný obranca Marek Biro. Už skôr avizovaným novicom v bystrickom kádri je 22-ročný útočník Tomáš Török. Ten pôsobil v uplynulej sezóne vo Zvolene. "Na 90 percent máme už zložené mužstvo. Nemáme doriešenú iba otázku brankárov. Medzi žrďami máme nateraz Mária Lampera a Matej Gajana, ktorým sa skončil juniorský vek. K nim chceme angažovať kolegov. Hľadáme ešte jedného beka podľa našich predstáv, ktorý by hral fyzicky," uviedol k nedoriešeným otázkam v kádri prezident HC '05 Juraj Koval.

Banskú Bystricu opustili najmä dvaja kľúčoví útočníci, ktorí obliekali reprezentačný dres, Patrik Lamper a Miloš Bubela. Nahradiť by ich mohli spomínaní navrátilci do mužstva Zigo a Higgs. Po zdravotných komplikáciách bude k dispozícii tténerom 23-ročný Mário Lunter. "Dohodli sme sa Vladom Országhom, že Máriovi Lunterovi umožníme začať prípravu v Slovane Bratislave. Ak sa tam presadí, dohodneme sa s ním na dvojcestnej zmluve. Ak nie, začne i dokončí sezónu u nás. Do kádra sme zakomponovali aj mládežníckeho reprezentanta, obrancu Martina Kupca. Veríme, že ukáže svoj potenciál. Zazmluvnili sme aj najproduktívnejšieho útočníka posledného finálového zápasu Érica Failleho a opciu sme uplatnili i na Guillaumeho Asselina. Zostávajú u nás beci Ivan Ďatelinka, Branislav Kubka, Vladimír Mihálik či Oliver Košecký. V útoku sa znovu môžeme spoľahnúť na kapitána Tomáša Surového. Absolvoval operáciu kolena, ale bude v poriadku a v septembri sa pripojí k mužstvu. Zostávajú i ďalší ofenzívni hráči - Matej Češík, Gilbert Gabor, Michal Kabáč, Matej Giľák, Alex Tamáši a z hosťovania z Detvy sa k nám vrátil Martin Belluš. Záujem sme prejavili i o Mareka Bartánusa, rokujeme s ním po absolvovaní náročnej operácie, predbežne sme dohodnutí s týmto skúseným hokejistom na pokračovaní angažmánu," dodal Koval.