Robo poprosil mamu, aby v jeho podniku varila najlepšie domáce polievky. Dnes tu ľudia stoja v rade až na ulicu

V ich podniku sa budete cítiť ako doma nielen vďaka pestrej zmesi vôní a chutí, ktoré pripomínajú babičkinu kuchyňu, ale aj vďaka prístupu k zákazníkom, na ktorý si tu naozaj potrpia.

Robova mama v Polievkárni, kde pripravujú aj tradičný slovenský bryndzový demikát. — Foto: Instagram/nora.jakub

NITRA 5. júna (Dobré noviny) - Polievky v rôznych podobách a formách sa varili od nepamäti a sú neoddeliteľnou časťou stredoeurópskej gastronómie. Každý národ, región má svoju typickú polievku či jej vlastnú verziu. A aj Slováci majú svoju „svätú trojicu“. Svoje vie o tom aj Róbert Nagy, ktorý v Nitre spolu s mamou prevádzkuje rodinnú Polievkáreň. V ich podniku sa budete cítiť ako doma nielen vďaka pestrej zmesi vôní a chutí, ktoré pripomínajú kuchyňu ako u babičky, ale aj vďaka prístupu k zákazníkom, na ktorý si tu naozaj potrpia. Ba čo viac, úsmevom a ochotou vás obdaria aj ich zamestnanci, pretože Nagyovci dobre vedia, že keď sú tí spokojní, pocítia to aj návštevníci.

Gastronómia je ich vášeň

Polievky majú v ich rodine dlhú tradíciu, no ich „polievková“ cesta sa začína písať až v roku 2014, keď sa začali ešte len pohrávať s myšlienkou podnikania v gastrooblasti. „Hlavnou inšpiráciou boli podobné koncepty vo veľkých európskych mestách, ale aj kamarátov vtedajší podnik v Nových Zámkoch. Praha, Berlín, Viedeň, Mníchov či Amsterdam majú vychytený podnik, kde si človek môže dať dobrú polievku a my sme chceli, aby ho mala aj Nitra,“ spomína na svoje začiatky Róbert, ktorý pochádza z malej dediny Vieska nad Žitavou.

Polievkový mág Róbert Nagy. Foto: Instagram/nora.jakub

Napokon prišiel január 2015 a ich sen sa stal realitou. V prvé dni k nim chodili takmer len kamaráti a známi. „Bola pre nás výzva ustáť to, nielen psychicky, ale aj finančne. Dnes sa to trochu obrátilo a, našťastie, sa rad zákazníkov tiahne až von na ulicu, čomu sa veľmi teším,“ hovorí s nadšením mladý podnikateľ, ktorý sa v gastronómii a hotelovom manažmente cíti ako doma a ktorý sa okrem Polievkárne venuje aj štúdiu vinárstva v Rakúsku.

Rodinné dedičstvo

Koncept Polievkárne spolu s mamou postavili na princípe „to go“. Znamená to, že väčšina zákazníkov si polievky a šaláty berie so sebou, no „na stojáka“ sa môžu najesť aj v priamo v prevádzke, kde panuje domáca atmosféra. „Pre nás sú od začiatku kľúčové viaceré veci: čerstvosť, kvalita surovín a to, že všetko jedlo pripravujeme ako pre nás doma. Preto sme ani len nikdy neuvažovali nad tým, že by sme niečo nevarili sami, priamo na mieste. Vzdialenosť medzi sporákom a predajným pultom je u nás teda asi dva metre,“ hovorí s úsmevom pre Dobré noviny.

Zákazníci sa za ich polievkami iba hrnú. Foto: Instagram/nora.jakub

Mnohé recepty sú podľa Roba doslova rodinným dedičstvom. „Od babky, starej mamy, jednoducho chute detstva – prázdnin, Vianoc. Veľa receptov máme od kamarátov, ale aj priamo od zákazníkov. No a nevyčerpateľným zdrojom je, samozrejme, cestovanie a nasávanie inšpirácie na cestách,“ konštatuje 28-ročný mladík, ktorý využíva každú voľnú chvíľu na spoznávanie sveta, kde podľa svojich vlastných slov veľa je a ochutnáva.

Chuť exotiky

V nitrianskej Polievkárni tak vďaka nemu „okoštujete“ aj naozaj netradičné chute. „Zo začiatku boli ľudia konzervatívnejší, báli sa exotickejších a neznámych vecí, ale dnes to majú radi – nedajú dopustiť na marockú Hariru, ázijskú ostrokyslú či vietnamské Pho. Samozrejme, klasika ako guľáš, fazuľová či kapustnica od mojej maminy sú neprekonateľné,“ vysvetľuje s tým, že práve tieto tri polievky sú podľa neho pre Slovákov ako „svätá trojica“.

Foto: Instagram/nora.jakub

Zabúdať však podľa neho netreba ani na vývar: „U nás je vývar poriadny, ozajstný, poctivý ako pri nedeľnom rodinnom obede. Nešetríme mäsom, ale ani zeleninou a, pochopiteľne, nepoužívame bujón. Varíme ho veľmi pomaly a dávame pozor, aby nevrel, ale len tak „bublal“, ako sa hovorí.“ A ako spoznáte ten pravý? „Pokiaľ vývar v reštaurácii vonia a chutí ako ten, na ktorý ste zvyknutí od babičky, je jasné, že nebol oklamaný, ale poctivo uvarený,“ prezradil Robo v exkluzívnom rozhovore pre Dobré noviny.

Kvalita je samozrejmosťou

Základom všetkého sú podľa Roba predovšetkým kvalitné suroviny, ktoré oni získavajú z rôznych zdrojov. „Spolupracujeme s menšími lokálnymi dodávateľmi, no aj s veľkoobchodom, ktorý tiež vie mať pekné čerstvé veci. Kvalitné suroviny by v gastronómii nemali byť iba téma, ale samozrejmosť. My ich používame a nešetríme na nich, lebo bez nich to proste nejde.“

Vývar ako od babičky. Foto: Instagram/nora.jakub

Všimli si však, že stravovacie návyky ľudí sa v poslednom období naozaj menia. „Ľudia pracujú menej fyzicky, a tak nepotrebujú veľké porcie mäsa a ťažkých príloh. Zároveň majú málo času na obed počas dňa, preto je pre mnohých polievka či šalát ideálnym, rýchlym a zdravým riešením," vysvetľuje.„Chodí k nám veľa žien, ktorým takáto strava vyhovuje. No chodia k nám aj veľkí chlapi, športovci, manuálne pracujúci ľudia a študenti.“

Zákazníci si môžu zmlsnúť aj na iných dobrotách. Foto: Instagram/nora.jakub

Na svoje si však príde naozaj každý, pretože každý deň varia štyri druhy polievok, z toho je minimálne jedna s mäsom a jedna čisto vegetariánska alebo vegánska. „Polievky zahusťujeme zeleninou, nie múkou. Kde sa dá, používame bezlaktózové, prípadne kokosové mlieko. Čo sa týka rôznych intolerancií, snažíme sa našim zákazníkom vyjsť v ústrety. Ak napríklad niekto nemôže jesť cestovinu, radi mu naservírujeme polievku aj bez nej, hoci by tam štandardne mala byť.“

Polievky chcú šíriť ďalej

To, na čom si naozaj zakladajú, je takzvaný prozákaznícky prístup. „Každému sa slušne pozdravíme, poďakujeme, poprosíme a snažíme sa vyhovieť aj extra želaniam, ak je to čo i len trochu v našich možnostiach. Myslíme si, že samotný produkt, teda chutné jedlo, a prístup k zákazníkom sú základom úspechu.“

Ktorú by ste si dali radšej? Foto: Facebook/Polievkáreň

A ten sa dostavil nielen v meste pod Zoborom, ale aj v Trnave, kde približne pred dvoma mesiacmi pomohli otvoriť ďalšiu Polievkáreň. „Nie je to naša prevádzka, ale istá forma franchisingu, ktorú poskytujeme. Trnava je krásne mesto, veľmi podobné zložením obyvateľstva Nitre a má obrovský potenciál. Tešíme sa, že prvá pobočka vznikla práve v Trnave a radi pomôžeme aj ďalším záujemcom v podnikaní s polievkami v iných mestách.“

Láska ide cez žalúdok

Podnikanie podľa Roba dáva veľa možností a príležitostí, zároveň však testuje vašu fyzickú a najmä psychickú odolnosť, keďže si reálne nemáte kedy povedať „padla“. Dodáva však, že stále sa dá niečo zlepšovať, upravovať a že je to nekonečný proces a veľká zodpovednosť voči zamestnancom.

Robo so svojou mamou v nitrianskej Polievkárni. Foto: Instagram/nora.jakub

A aké sú ich plány do budúcnosti? „Cieľom je udržať Polievkáreň udržateľnou a obľúbenou, skrátka aby naším zákazníkom chutilo a radi sa k nám vracali. No cieľom je tiež to, aby sa naši zamestnanci a zamestnankyne mali u nás dobre, boli spokojné a rady chodili do práce. Ako v každom podnikaní, aj tu sú kľúčoví najmä ľudia, s ktorými robíte. Vďaka podnikaniu som však spoznal veľa skvelých ľudí, ktorí makajú na sebe a na tom, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie. My sme mali obrovské šťastie na úžasné ženy, ktoré nám pomáhajú – bez nich by sme to nikdy nedokázali. (…) S maminou však máme v hlave ešte jeden projekt – produkt, do ktorého by sme sa chceli pustiť. Verím, že si naň nájdeme dostatok času a odvahy, lebo to je v podnikaní kľúčové.“