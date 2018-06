TASR

Za tri roky 17 medailí: Dvojčatá Averinové dobýjajú svet gymnastiky

Na tohtoročných ME si v španielskej Guadalajare zlato vybojovala Arina Averinová, samozrejme pred majsterkou sveta v súťaži všestrannosti, Dinou Averinovou.

Ruská gymnastka Arina Averinová počas cvičenia vo finále spoločnej skladby družstiev s kužeľmi na majstrovstvách Európy v modernej gymnastike v Budapešti 21. mája 2017. — Foto: TASR/AP

Guadalajara 4. júna (TASR) - Pred tromi rokmi prenikli do svetovej špičky "dospelej" modernej gymnastiky vtedy 16-ročné dvojičky. Arina Averinová a jej o 20 minút mladšia sestra Dina to zobrali direktom a ich ďalší prienik o rok neskôr už znamenal ovládnutie šampionátových piedestálov. Dnes majú po jedných MS a dvoch ME na konte spolu celkovo 17 medailí z 20 možných v individuálnych súťažiach týchto troch vrcholných podujatí. Plus obe sú aj európske šampiónky v tímoch.

Ich bilancia je ozaj sesterská. Získali 9, resp. 10 cenných kovov a obe po 6 zlatých. Vlani v auguste na MS v Pesare dominovala vo viacboji "mladšia" Dina a pridala aj tituly v obruči a kuželiach. Arina vyhrala zostávajúce disciplíny - loptu a stuhu. Obe stáli na pódiu všade. V tom čase už mali niekoľko mesiacov štatút majsteriek Európy. V Budapešti takto pred rokom totiž "zazlatili" v tímoch a tituly v jednotlivých náčiniach si rozdelili - Arina za loptu a kužele, Dina za obruč a stuhu. Viacboj sa nekonal.

Teraz cez víkend na ME však už áno a v španielskej Guadalajare si zlato vybojovala Arina Averinová, samozrejme pred majsterkou sveta v súťaži všestrannosti, Dinou Averinovou. Tesne na treťom mieste skončila Bieloruska Kacjarina Halkinová, v závese s Izraelkou Linoy Ashramovou. Práve tieto dve moderné gymnastky môžu skomplikovať zlaté ťaženie 19-ročných ruských dvojčiat na ďalších fórach, najbližšie na septembrovom svetovom šampionáte v Sofii. Pravda, Ashramová je vrstovníčka a Halkinová má "už" 21 rokov.

Perspektívne to mladé Rusky asi budú ťahať aj v roku 2020 a na tretej vrcholnej úrovni, do olympiády 2020 však budú ešte dvakrát ME i MS. Konkurenciu majú tiež v národnom tíme tejto gymnastickej veľmoci. Sestry išli v Guadalajare takmer bezchybne, Dine raz padla obruč. Ale aj Ashramová spravila veľkú chybu v stuhe, čo ju stálo bronz, takže na tejto špičkovej úrovni to je ozaj tesné.

Ruské moderné gymnastky sa v Guadalajare stali majsterkami Európy v troch disciplínach a celkovo vydolovali päť medailí v hlavnej kategórii. Po viacboji spoločných skladieb ovládli teda aj rovnakú individuálnu súťaž - Arina vyhrala so súhrnnou známkou 79,250 pred Dinou (77,750), tretia Halkinová mala 77,625. V spoločných skladbách s jedným náčiním triumfovali Talianky a v "spoločkách" na 3+2 náčinia Bulharky, pričom superveľmoc nezískala ani medailu. Rusky si napravili náladu jasným triumfom v tímovom hodnotení individuálnych junioriek a dospelých spoločiek.

Slovensko na šampionáte zastupovali len dve juniorky. V kvalifikáciách najlepšie umiestnenie dosiahla Petra Horváthová 45. miesto v cvičení s kuželami (11,950 b.), so stuhou skončila o priečku nižšie a s loptou na 48. mieste. Jej ani Ingrid Valkovej nevyšla obruč, naopak najvyššie známky obe dosiahli v lopte (Horváthová 12,300, Valková na 49. mieste 12,150).