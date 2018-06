Nikoleta Bugalová

Adam prešiel 6 000 kilometrov, aby našiel ženu, do ktorej sa nadiaľku zamiloval. To, čo sa stalo na prvom rande, je ako z filmu

Adam prešiel 6000 kilometrov za ženou, ktorú spoznal na internete na to, aby jej odovzdal snubný prsteň. Dnes sú už manželia a majú spoločnú rodinu.

ANGLICKO 4. júna (Dobré noviny) - 39-ročná Heather, ktorá pochádza z americkej Atlanty sa zoznámila s Adamom cez online zoznamovaciu agentúru. Vzťahy, ktoré vzniknú z takýchto agentúr najčastejšie skončia fiaskom. No ich vzťah bol úplne iný.

Štyridsaťdvaročný Adam, ktorý pochádza a žije vo Veľkej Británii sa rozhodol, že si založí účet na zoznamke. Našiel tam ženu, za ktorou sa v januári roku 2017 rozhodol odletieť. Háčik bol v tom, že Heather býva od Adama 6000 kilometrov. No Adam bol plne odhodlaný, že ju musí vidieť, a preto sa rozhodol, že nasadne do lietadla, precestuje 6000 kilometrov a nasadí Heather snubný prsteň na ruku. Je to neuveriteľné, ale pár spolu začal randiť a po deviatich mesiacoch sa vzal.

Foto: Facebook/Heather Carter

Po svadbe sa spoločne dohodli, že budú žiť vo Veľkej Británii. „Nemôžem sa dočkať toho dňa, kedy už budem žiť v Anglicku. Aj keď sme spolu s Adamom neboli nikdy spolu dlhšie ako týždeň, viem, že je to tá najlepšia osoba, akú som kedy mohla stretnúť. Sadli sme si, moje slabosti sú jeho silné stránky," povedala Heather. Od začiatku predpovedala, že budú spolu. Ako sama tvrdí ich prvé stretnutie bolo zvláštne: „Robila som si z neho srandu, že kde má prsteň a on ho zrazu na mňa vytiahol.“

Obaja sú rozvedení a majú aj deti. Heather má z prvého manželstva dcéru Sophie, ktorá má devätnásť a Adam má dvoch synov. Absolvovali aj spoločnú dovolenku, na ktorú zobrali aj deti.

„Nikto ma nikdy nemiloval tak ako on. Od prvej chvíle som vedel, že ona je tá pravá.“ povedali obaja.

Ich láska a príbeh sú dôkazom toho, že láska kvitne v každom veku aj keď už jedno manželstvo za sebou máte. Veľmi im to prajeme!