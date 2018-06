TASR

ROLAND GARROS: Rumunka Halepová postúpila suverénne do štvrťfinále

Svetová i nasadená jednotka v osemfinále deklasovala Belgičanku Elise Mertensovú 6:2, 6:1.

Na snímke rumunská tenistka Simona Halepová. — Foto: TASR/AP

Paríž 4. júna (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa suverénnym spôsobom prebojovala do štvrťfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Svetová i nasadená jednotka v osemfinále deklasovala Belgičanku Elise Mertensovú 6:2, 6:1. Ďalšou súperkou vlaňajšej finalistky bude víťazka duelu medzi domácou Francúzkou Caroline Garciovou a Nemkou Angelique Kerberovou.

Halepová sa proti Mertensovej presadila agresívnym celodvorcovým tenisom, výborne čítala Belgičankin servis a rovnako ako na turnaji WTA v Madride jej dovolila uhrať iba tri gemy. "Bol to z mojej strany veľmi dobrý zápas, užívala som si ho na kurte plnými dúškami. Išla som fiftín za fiftínom a počas celého stretnutia som hrala útočne, čo bol kľúč k úspechu," povedala Halepová pre Eurosport v pozápasovom interview s bývalou rakúskou tenistkou Barbarou Schettovou.

Pre nasadenú dvojku Dánku Caroline Wozniacku bolo osemfinále konečnou stanicou. Śampiónka Australian Open prehrala s nasadenou štrnástkou Ruskou Darjou Kasatkinovou 6:7 (5), 3:6. Zápas v nedeľu večer prerušili za stavu 3:3 v druhom sete pre tmu. V dohrávke nezískala Wozniacka ani gem, keď doplatila na prílišnú pasivitu. Kasatkinová nastúpi vo štvrťfinále proti desiatej nasadenej minuloročnej víťazke US Open Američanke Sloane Stephensovej.

Talentovaná Ruska postúpila medzi najlepšiu osmičku na podujatiach veľkej štvorky prvýkrát v kariére. Wozniacku v tomto roku zdolala aj na turnajoch v Petrohrade a v Indian Wells. "Bolo to ťažké. V noci som nemohla spať a po nástupe na dohrávku som bola dosť vystresovaná. Stále som si hovorila, že musím uhrať ešte jeden fiftín, bojovala som o každú loptičku. Som rada, že som to napokon zvládla. Roland Garros je pre mňa zvláštny turnaj, vždy ma na ňom niečo prekvapí. Pokúsim sa nemyslieť na to, že som prvýkrát v grandslamovom štvrťfinále a vynasnažím sa postúpiť ešte ďalej," uviedla Kasatkinová v prvom rozhovore.