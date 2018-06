TASR

Dnes o 13:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemci idú na MS do Ruska aj s Neuerom, chýbajú Leno, Petersen či Sane

Brankár Neuer presvedčil trénera Joachima Löwa, že je po dlhom zranení v dostatočnej forme, aby mohol hrať na najvyššej úrovni.

Nemecký brankár Manuel Neuer. — Foto: FOTO TASR/AP

Eppan 4. júna (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia odcestuje na MS do Ruska aj so svojím kapitánom Manuelom Neuerom. Do 23-člennej nominácie sa naopak nezmestili brankár Bernd Leno, obranca Jonathan Tah a útočníci Nils Petersen a Leroy Sane.

Neuer presvedčil trénera Joachima Löwa, že je po dlhom zranení v dostatočnej forme, aby mohol hrať na najvyššej úrovni. Tridsaťdvaročný brankár Bayernu Mníchov vynechal väčšinu uplynulej sezóny pre zlomeninu nohy a prvýkrát v tomto roku si zahral v sobotňajšom prípravnom zápase s Rakúskom (1:2). Löw uviedol, že Neuer má v Rusku istotu postu brankárskej jednotky.

Úradujúci majstri sveta Nemci sa v F-skupine MS stretnú s Mexikom, Švédskom a Kórejskou republikou.