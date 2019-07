Inzercia

Štatistika: Ktoré fonendoskopy sa umiestnili na popredných miestach rebríčka v roku 2019?

Neoddeliteľná súčasť každej ambulancie či pohotovostnej služby - to je fonendoskop. Denne uľahčuje prácu miliónom zdravotníkov po celom svete pri vyšetreniach nielen pľúc a srdca. Už lekári v starovekom Grécku prikladali na telá pacientov ucho, aby zistili ako dýcha a ako mu bije srdce. V devätnástom storočí sa René Théophile Hyacinthe Laennec zapísal do histórie. Síce jeho objav nebol tak zložitý, ako jeho meno, predstavoval slušný základ, na ktorom mohli neskôr stavať ďalší odborníci.

David Littmann - otec moderného fonendoskopu

Zo začiatku predstavovali fonendoskopy len úzku trubičku s lekárskym uchom na jednej strane a pacientovou hruďou na druhej. Aj keď sa na zdokonaľovaní pôvodného prístroja podieľalo nemálo ľudí, ktorí prispeli svojimi vedomosťami, za úplným zdokonalením významného objavu stál v 20. storočí na začiatku šesťdesiatych rokov práve David Littmann, vážený kardiológ a medzinárodne uznávaná autorita. Už viac ako 50 rokov sa preto fonendoskopy Littmann radia medzi medicínsku špičku a stali sa právoplatným diagnostickým nástrojom. Vo vylepšovaní stetoskopov pokračuje aj naďalej firma 3M.

Modely fonendoskopov Littmann, ktoré ovládli svet zdravotníctva

Richard N. Fogoros, vyslúžilý kardiológ, autor niekoľkých príručiek a spolutvorca devätnástich ocenených patentov, vyhotovil rebríček niekoľkých najlepších lekárskych pomôcok za rok 2019, v ktorom si Littmann fonendoskopy uchmatli hneď niekoľko popredných priečok.

Najlepší zo všetkých - 3M Littmann classic III

Zariadenie nad zlato, vhodné obzvlášť pre všetky zdravotné sestry do lekárskej ordinácie, ale aj na všeobecné oddelenia či urgentný príjem. Za najlepší sa pokladá práve vďaka jeho vysokej akustickej citlivosti s nastaviteľnými membránami. Využijú ho ako odborníci, tak aj študenti medicíny, ktorí potrebujú kvalitný stetoskop s perfektným zvukom v prijateľnom cenovom rozmedzí. Výhodou je napríklad aj to, že sa jednoducho čistí a na výber máte z niekoľkých farebných prevedení, čo poteší tiež všetky detičky so strachom z lekárov.

Najlepší pre kardiológov - 3M Littmann Master Cardiology

Jeden z posledných prírastkov od firmy Littmann má bezpodmienečne najlepšiu akustickú odozvu na trhu. Umožňuje počuť celý rad zvukov na presné diagnostikovanie porúch srdca. O svojej kvalite presvedčil Fogorosa aj príbeh kardiologickej sestry so zníženým sluchom, ktorej prácu v ambulancii značne uľahčil, preto sa nemožno čudovať, že po ňom siaha množstvo kardiológov aj na Slovensku.

Najlepší na diagnostiku v rušnom prostredí- 3M Littmann Cardiology IV

Keď robíte diagnózu fonendoskopom, to, čo nepočujete, je rovnako dôležité ako srdcový tep, ktorý počujete. V náročných prostredia tak musia zdravotníci častokrát bojovať s množstvom okolitého hluku, aby mohli presne vyhodnotiť zdravotný stav pacienta. Je špeciálne navrhnutý, aby zachytil aj zdanlivo tichšie zvuky, preto sa niet čo čudovať, že ho milujú zdravotníci nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Duálne hadičky eliminujú rušivé zvuky pri trení a špicaté špičky do uší vytvárajú dokonalé utesnenie aj na tých najchaotickejších pohotovostných oddeleniach. Jeho cena je síce o trochu drahšia ako pri iných fonendoskopoch, avšak nie tak vysoká, ako cena iných kardiologických prístrojov.