Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní O tomto železničiari hovoria neradi: Na čo všetko máte nárok, keď vám mešká vlak?

Vlak bude meškať asi 20 minút, za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Ustálená formulka, ktorá v nás vyvoláva zmiešané pocity.

Čakajúci ľudia na bratislavskej hlavnej stanici. — Foto: TASR/Marko Erd

BRATISLAVA 8. júna (Dobré noviny) - Starý, 40-ročný vlak, zrazená srnka alebo iná zver, výpadok elektriny či iné technické problémy, kvôli ktorým vlak zastaví počas cesty alebo bude meškať niekoľko minút. Dôvody, kvôli ktorým vlaky meškajú, sú naozaj rôzne. Bezproblémovú cestu vlakom, ktorá je pre študentov a dôchodcov zadarmo, ukazuje tak jedine videoklip hudobnej skupiny „S hudbou vesmírnou“.

Foto: Facebook/ZSSK

Dostali sme sa do bodu, keď z našej krajiny dobrovoľne vyháňame súkromných prepravcov s peknými vlakmi, aby ľudia mohli na vlastnej koži ucítiť, aké je to cestovať vo vlaku poznačenom históriou. Zatiaľ čo v Japonsku či iných krajinách sa dopravca cestujúcim ospravedlňuje za to, že vlak príde o pár minút skôr, na Slovensku "sme radi", keď vlak mešká iba 15 až 20 minút.

No máme pre vás dobré správy, pretože aj vy ako cestujúci máte svoje práva. Na čo všetko máte teda nárok, ak váš vlak mešká čo i len 5 minút?

Ak nechcete už ďalej cestovať , môžete vrátiť svoj lístok na stanici a neprecestovanú časť dostanete späť bez storno poplatku.

, môžete vrátiť svoj lístok na stanici a neprecestovanú časť dostanete späť bez storno poplatku. Ak chcete v ceste pokračovať, zo stanice vás musí ZSSK dopraviť bez doplatku aj vo vozňoch vyššieho radu v prípade, ak ide o posledné spojenie na docestovanie do vašej stanice.

zo stanice vás musí ZSSK dopraviť bez doplatku aj vo vozňoch vyššieho radu v prípade, ak ide o posledné spojenie na docestovanie do vašej stanice. Ak sa chcete z cesty vrátiť, zo stanice vás musia prepraviť vlakom bezplatne do ďalšej stanice, na vašu žiadosť vám musia vrátiť cestovné.

zo stanice vás musia prepraviť vlakom bezplatne do ďalšej stanice, na vašu žiadosť vám musia vrátiť cestovné. Ak ste nečakane (bez informácie o dĺžke meškania) uviazli na ceste a nemôžete sa prepraviť do cieľa v ten istý deň: ZSSK ti poskytne pomoc s preukázanými výdavkami.

Patrí sem aj náhrada nákladov na informovanie osôb, ktoré vás očakávali, ako aj nákladov na hotelové ubytovanie do 20 €. ZSSK vám poskytne taktiež náhradu nákladov na použitie iného verejného dopravného prostriedku, prípadne taxislužby do 10 €.

Foto: Facebook/ZSSK

V prípade, že ste sa na svoju cestu vybrali vlakom EC alebo SC a vlak mešká do 60 minút a vy ste o meškaní nevedeli, máte právo na vrátenie EC poplatku v hodnote 2 €.

Čo vlaky InterCity?

Pri meškaní vlakov InterCity máte nárok:

v prípade meškania vlaku od 60 do 119 minút máte nárok na vrátenie 25 % ceny lístka a občerstvenie v cene 1 €.

máte nárok na vrátenie 25 % ceny lístka a občerstvenie v cene 1 €. v prípade meškania vlaku nad 119 minút máte nárok na vrátenie 50 % ceny lístka a občerstvenie v cene 2 €.

máte nárok na vrátenie 50 % ceny lístka a občerstvenie v cene 2 €. ak nemôžete docestovať do cieľovej stanice, pretože stratíte posledný prípoj, ZSSK vám uhradí dopravu iným dopravným prostriedkom v cene do 10 € alebo náhradu za hotelové ubytovanie do 20 €.

No nárok na vrátenie lístka máte aj pri zmene teploty. Tak napríklad:

ak by teplota na vašom mieste na sedenie klesla pod 15 stupňov Celzia alebo stúpla nad 30 stupňov Celzia a ZSSK nedokáže zabezpečiť iné miesto na sedenie, máte nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka.

ak by nebol zaradený vozeň s vaším miestom a ZSR vám nezabezpečí náhradné miesto na sedenie, máte nárok na vrátenie celej sumy za lístok.

ak máte lístok do 1. triedy a tento vozeň nie je zaradený, máte nárok na vrátenie 50 % z ceny lístka.

Tak čo, využijete pri najbližšom meškaní vlaku svoje práva a výhody?