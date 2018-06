Konečná dánska nominácia na MS je bez Bendtnera, nestihol sa doliečiť

TASR

Nicklas Bendtner, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Kodaň 4. júna (TASR) - Útočník Nicklas Bendtner chýba v konečnej nominácii dánskej futbalovej reprezentácie na MS 2018 v Rusku. Tridsaťročný bývalý hráč Arsenalu Londýn či Juventusu Turín si nestihol doliečiť zranenie slabín, ktoré utrpel v závere klubovej sezóny vo svojom súčasnom tíme Rosenborg Trondheim.

Bendtner sa po zranení pripojil pred týždňom k národnému mužstvu, no trénoval iba individuálne. Vynechal i sobotňajší prípravný duel so Švédskom v Štokholme (0:0). Tréner dánskej reprezentácie Age Hareide sa už dávnejšie vyslovil, že na svetový šampionát zoberie iba zdravého Bendtnera. V nedeľu mu tak musel oznámiť, že ho zo širšej súpisky vyškrtne, spoločne s obrancom Andreasom Bjellandom. "Neveríme, že sa stihnú zotaviť do prvého zápasu na šampionáte s Peru. Zostáva málo času a ten duel je pre nás veľmi dôležitý," uviedol Hareide vo videu zverejnenom na twitterovom účte Dánskeho futbalového zväzu.

Okrem Peru sa Dáni stretnú v C-skupine aj s Austráliou a Francúzskom. "Pravdepodobne budeme bojovať s Peru a Austráliou o druhé miesto v skupine, preto bude dôležité, aby sa nám vydaril štart do šampionátu. Musíme mať k dispozícii zdravých hráčov," dodal kouč.

Bendtner strelil prvý gól Dánska pri víťazstve 2:1 nad Kamerunom na MS 2010 v JAR. Na konte má dokopy 81 reprezentačných štartov, strelil v nich 30 gólov.

Hareide zaradil do záverečného kádra na MS aj stredopoliara Pioneho Sista, ktorý je spoluhráčom slovenských reprezentantov Stanislava Lobotku a Róberta Mazáňa v Celte Vigo. V nominácii nechýbajú zo známych mien brankár Kasper Schmeichel z Leicesteru City, stopéri Simon Kjaer z FC Sevilla a Andreas Christensen z FC Chelsea či špílmacher Tottenhamu Hotspur Christian Eriksen.