TASR

Dnes o 09:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Tréner Vegas zvažuje zmeny v zostave, šancu by mohol dostať Tatar

Slovenský krídelník sledoval zatiaľ všetky tri doterajšie finálové zápasy iba z tribúny.

Slovenský hokejista Tomáš Tatar (s číslom 90). — Foto: TASR/AP

Washington 4. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar by sa mohol vo štvrtom súboji finále play off NHL objaviť v zostave Vegas Golden Knights. Tréner nováčika Gerard Gallant údajne zvažuje po prehre 1:3 v treťom zápase s Washingtonom zmeny v útoku, okrem Tatara by mohol za "zlatých rytierov" nastúpiť aj Švéd Oscar Lindberg.

Slovenský krídelník sledoval všetky tri doterajšie finálové zápasy iba z tribúny. Stále tak nespĺňa podmienku, aby bolo v prípade triumfu Vegas jeho meno vyryté na Stanleyho pohári. Na to potrebuje odohrať za víťazný tím aspoň 41 zápasov v základnej časti (po výmene z Detroitu ich odohral za Knights len 20), alebo nastúpiť aspoň na jeden súboj finálovej série. Celkovo odohral za Vegas v play off šesť stretnutí, v ktorých dal jeden gól.

Gallant chce pred ďalším súbojom naštartovať najmä druhý a tretí útok a preto podľa zámorských médií zvažuje úpravy v zostave. Detaily by mohli byť známe po pondelkovom tréningu. Štvrtý finálový duel je vo Washingtone na programe v noci na utorok o 2.00 SELČ.