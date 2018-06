TASR

Dnes o 09:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Warriors uspeli aj v 2. domácom finálovom dueli, rekord Curryho

Finálová séria sa teraz presúva do Clevelandu, tretí duel je na programe v noci na štvrtok (3.00 SELČ).

Na snímke basketbalista Golden State Warriors - Stephen Curry. — Foto: TASR/AP

Oakland 4. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors uspeli aj v druhom domácom súboji finále play off zámorskej NBA, keď v noci na pondelok zdolali Cleveland Cavaliers 122:103.

Kalifornský tím v zápase ani raz neprehrával. K vedeniu 2:0 v sérii ho potiahol Stephen Curry deviatimi trojkami, čo je nový rekord finále zámorskej profiligy. Celkovo si v zápase pripísal 33 bodov, osem asistencií a sedem doskokov. Curry premenil deväť zo 17 pokusov spoza trojkového oblúka a pokoril tak rekord Raya Allena (8 trojok) z finále 2010 medzi Bostonom a Los Angeles Lakers. "Je to celkom výnimočný večer. Dúfam, že ďalšie výnimočné veci budú nasledovať, keď vybojujeme ešte dve výhry," povedal hrdina zápasu.

Currymu sekundoval Kevin Durant s 26 bodmi, Klay Thompson si zapísal 20 bodov, na ktoré potreboval iba 13 pokusov. Pre "železného muža" Thompsona to bol jubilejný 100. zápas v play off, svojmu tímu ani raz nechýbal. Zároveň sa stal šiestym hráčom histórie, ktorý v play off nastrieľal viac než 300 trojok.

"Cavs" nestačilo ani 29 bodov a 13 asistencií LeBrona Jamesa, ten nastúpil do stretnutia napriek škaredému zraneniu oka, ktoré mal podliate krvou. Nešťastné zranenie utrpel v prvom finálovom súboji, ktorý Cleveland prehral 114:124 až po predĺžení.

Warriors tak delia od úspešnej obhajoby titulu už len dve víťazstvá. Finálová séria sa teraz presúva do Clevelandu, tretí duel je na programe v noci na štvrtok (3.00 SELČ). "Chceme súperovi naďalej znepríjemňovať život. Toto je posledný tím na svete, proti ktorému by ste si mohli dovoliť čo i len na chvíľu oddýchnuť. Máme pred sebou tretí zápas. V domácom prostredí sme odohrali niekoľko výborných stretnutí, no s tým sa nemôžeme uspokojiť a musíme tú domácu silu opäť ukázať," citovala Jamesa agentúra AP.