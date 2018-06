TASR

Dnes o 20:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Oslávenec Ďuriš schytal tortu do tváre, rád by zostal v Famaguste

Na Maroko sa teší, podľa neho to bude dobrá previerka pred jesennými súbojmi s Ukrajinou a Českom v rámci Ligy národov.

Na snímke slovenský futbalista Michal Ďuriš, archívna snímka — Foto: TASR - Michal Svítok

Ženeva 3. júna (TASR) - Útočník Michal Ďuriš oslávil prvého júna v kruhu spoluhráčov zo slovenskej futbalovej reprezentácie životné jubileum. K tridsiatym narodeninám, ktoré dovŕšil deň po štvrtkovej remíze 1:1 v Trnave s Holandskom, schytal tortu do tváre. Kolegov by na oplátku rád obdaroval gólovým "darčekom" do siete Maroka v pondelňajšom prípravnom zápase v Ženeve.

Žiadne bujaré oslavy Ďurišovho jubilea sa však nekonali, pretože Slováci boli a stále sú v plnej fáze prípravy na súboj s účastníkom MS v Rusku. "Torta síce bola, ale inak sme to oslávili vo všetkej počestnosti, keďže sme sa chystali na zápas," uviedol Ďuriš. S odstupom troch dní by privítal darček od reprezentačného trénera Jána Kozáka v podobe zaradenia do základnej zostavy. V nej figuroval od októbra 2016 len jediný raz - v marci na Kráľovskom pohári v thajskom Bangkoku v semifinále proti Spojeným arabským emirátom. "Tréner avizoval, že budú zmeny. Bolo by pekné, keby som mohol nastúpiť od začiatku," dodal Ďuriš.

Na jar hosťoval z ruského Orenburgu v Anorthosise Famagusta. Na Cypre strelecky pookrial a rád by na Afroditinom ostrove zostal. "Zatiaľ nemám nové informácie, čo sa týka mojej budúcnosti. Už dávnejšie som sa vyjadril, že by som chcel hrať aj naďalej na Cypre. Musia sa dohodnúť kluby, verím, že verdikt sa dozviem čoskoro," uviedol Ďuriš.

Na Maroko sa teší, podľa neho to bude dobrá previerka pred jesennými "ostrými" súbojmi s Ukrajinou a Českom v rámci Ligy národov. "Pre fanúšikov to asi nie je veľké mužstvo, ale včera sme mali možnosť vidieť ho na videu proti Ukrajine. Presvedčili sme sa, že nás čaká ťažký súper. V prvom polčase hrali Maročania systémom 3-4-3, potom to trošku zmenili. Majú kvalitných hráčov, ktorí pôsobia v európskych kluboch. Nesmieme ich podceniť."