TASR

Dnes o 19:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní Návštevníci Liptovského Hrádku si budú môcť bezplatne požičať bicykle

Bicykle budú záujemcom k dispozícii zadarmo.

Ilustračná snímka — Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer

Liptovský Hrádok 3. júna (TASR) – Spojenie športovej aktivity so spoznávaním okolia Liptovského Hrádku by od leta mala zabezpečiť bezplatná požičovňa bicyklov. Miestni mestskí policajti prišli s nápadom spojazdniť staršie nevyužívané bicykle a sprístupniť ich každému, kto bude mať záujem zatraktívniť si svoj pobyt na Liptove aktívnym pohybom.

„Prvotná myšlienka vznikla počas debaty s kolegom o tom, že mám starší bicykel a neviem, čo s ním. Potom sme zistili, že aj ďalší kolega taký má. Napadlo nám, že by ste ich mohli využiť a vymyslieť niečo ako zdieľané bicykle,“ povedal o iniciatíve náčelník Mestskej polície v Liptovskom Hrádku Peter Čajka.

Bicykle budú záujemcom k dispozícii zadarmo. Rezervácia bude možná na občiansky preukaz. Podľa slov náčelníka mestskej polície sa v súčasnosti ozývajú i ďalší záujemcovia, ktorí ponúkajú svoje nevyužité bicykle. „Nechceli sme kupovať nové. Zámerom bolo použiť to, čo máme,“ dodal.

Policajti oslovili i partnera projektu - firmu, ktorá predáva bicykle. Tá čiastočne pomôže s opravami a nutným servisom. „Oslovili sme i Komunitnú nadáciu Liptov a pracujeme na tom, aby sa nám myšlienku podarilo zrealizovať. Pevne verím, že do leta sa nám to vydarí. Kto by chcel darovať bicykel, môže kontaktovať Mestskú políciu v Liptovskom Hrádku,“ uzavrel.