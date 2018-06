TASR

Dnes o 17:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní ROLAND GARROS: Zverev a Thiem prvými štvrťfinalistami mužskej dvojhry

Thiem vlani postúpil až do semifinále, v ktorom nestačil na neskoršieho šampióna Španiela Rafaela Nadala.

Rakúsky tenista Dominic Thiem sa raduje po víťazstve v osemifinále dvojhry proti Japoncovi Keiovi Nišikorimu na grandslamovom turnaji Roland Garros 3. júna 2018 v Paríži. — Foto: TASR/AP

Paríž 3. júna (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev a Rakúšan Dominic Thiem nastúpia proti sebe vo štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Zverev si v osemfinále na parížskej antuke ako nasadená dvojka poradil s Rusom Karenom Chačanovom po päťsetovej dráme 4:6, 7:6 (4), 2:6, 6:3, 6:3. Thiem v pozícii nasadenej sedmičky zdolal Japonca Keia Nišikoriho 6:2, 6:0, 5:7, 6:4.

Thiem vlani postúpil až do semifinále, v ktorom nestačil na neskoršieho šampióna Španiela Rafaela Nadala. "Prvý raz som nastúpil na dvorci Philippa Chatriera proti niekomu inému ako Rafovi. Úvodné dva sety boli z mojej strany vynikajúce. Kei sa v ďalšom priebehu zápasu výrazne zlepšil. Posledný gem bol veľmi dôležitý. Servovať na postup do štvrťfinále Roland Garros je niečo špeciálne, našťastie som to dotiahol do úspešného konca," povedal Thiem v pozápasovom interview s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.