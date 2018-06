TASR

Dnes o 16:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Divadlo Jonáša Záborského sprístupnilo svoje priestory pre verejnosť

Jednotliví herci a herečky návštevníkom prezradia rôzne zaujímavosti zo zákulisia ako napríklad dĺžku nácviku novej divadelnej hry.

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, archívna snímka — Foto: TASR/Roman Hanc

Prešov 3. júna (TASR) – Zabaviť sa a dozvedieť sa viac o divadelnom zákulisí môžu deti i dospelí v rámci 12. ročníka Dňa otvorených dverí (DOD) v Divadle Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. V nedeľu popoludní sú pre nich pripravené exkurzie spojené s nahliadnutím do zákulisia, fotografovanie detí v divadelných kostýmoch a parochniach či divadelné šminkovanie.

"Myslíme si, že diváci poznajú divadlo ako diváci, tak ho chcú poznať ako návštevníci v priestoroch, ktoré sú tradične vyhradené len pracujúcim v divadle, to znamená umeleckým zamestnancom a technike. Vždy ich radi privítame, a ukážeme im niečo iné z našej divadelnej kuchyne," uviedol pre TASR riaditeľ DJZ v Prešove Ján Hanzo.

"Snažíme sa im ukázať hľadisko a javisko s technikou, ktorú tu máme, točňa, ťahy, svetlá, zvuky a zároveň aj prichystať zaujímavé podujatie alebo predvádzanie nejakých historických divadelných kostýmov. Naše divadlo vždy na DOD odohrá rozprávku, pretože sa snažíme aj deťom v rámci Medzinárodného dňa detí vyjsť v ústrety. Dnes to bude rozprávka Buratino. Okrem toho sa môžu odfotiť v divadelných kostýmoch, vymaľovať maľovanky a zhotoviť magnetky," doplnil riaditeľ divadla.

Jednotliví herci a herečky návštevníkom prezradia rôzne zaujímavosti zo zákulisia ako napríklad dĺžku nácviku novej divadelnej hry. Podľa člena činohry Borisa Srníka to záleží od náročnosti inscenácie.

"Začíname sa stretávať v takej miestnosti, väčšinou je to knižnica alebo zasadačka, kde pracujeme na texte a čítame ho. Tam sa s tým textom zoznamujeme, režisér nám rozpráva, akú má predstavu. Týždeň to čítame, aby sme pochopili vlastne, o čom to je, no a potom ideme na javisko, kde sa snažíme naplniť jeho predstavy. Potom chodíme do dielní, skúšame kostýmy, kde ich na nás šijú, zoznamujeme sa s rekvizitami. Skúškový proces je pekne rozložený, že stále máme niečo nové, tak najprv čítame, potom pracujeme s textom, potom sa už obliekame, no a potom to všetko spájame a vznikne predstavenie, ktoré divák vidí," vysvetlil pre TASR Srník.

Väčšina programu DOD podľa riaditeľa divadla prebieha v DJZ na Námestí legionárov. V historickej budove na Hlavnej ulici môžu zase záujemcovia absolvovať prehliadku sály spojenú s výkladom histórie divadla.