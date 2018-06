TASR

Dnes o 15:48 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vo finále singlistov ME vo vodnom slalome skončil Slafkovský štvrtý

Slafkovský sa však napriek bezmedailovej jazde ukázal vo výbornom svetle a ľahký ťuk na 21. protiprúdnej bránke ho pripravil o striebro.

Na snímke slovenský pretekár Alexander Slafkovský reaguje po finálovej jazde v kategórii C1 mužov na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 3. júna 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 3. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v pražskej Troji slovenská výprava individuálnu medailu nezískala, čo sa stalo prvýkrát v histórii šampionátov. Predchádzajúci víťaz na dvoch ME v slovinskom Tacene a v Liptovskom Mikuláši Alexander Slafkovský skončil vo finále singlistov na 4. mieste, Marko Mirgorodský obsadil 7. priečku. Zvíťazil Brit Ryan Westley, Slafkovského od neho delilo 2,87 sekundy, Mirgorodského 5,24.

Slafkovský sa však napriek bezmedailovej jazde ukázal vo výbornom svetle a ľahký ťuk na 21. protiprúdnej bránke ho pripravil o striebro. Marko Mirgorodský si taktiež pripísal dve trestné sekundy, s ťukom na sedemnástke, taktiež protiprúdnej.

Slafkovský si mohol pripísať deviaty individuálny kov na ME, v dramatickom finále však doplatil na ľahký dotyk, ktorý bol takmer nepostrehnuteľný. "Začiatok bol dobrý, aj pocity, išlo sa mi fajn a od polovice trate som začal vnímať aj divákov," opísal priebeh. "Tlačili ma dopredu, a to mi pomáhalo. Ešte viac som priložil do rýchlosti, vedel som, že nemám čo stratiť a nakoniec som to stratil na konci s jemným dotykom šuštiakov o žŕdku. Dosť ma to mrzí, cítil som jemný šuch, mohla to byť jedine tyčka."

V mimoriadne kvalitnom finále Slafkovský svoju veľkú formu úplne nezužitkoval. "Formu som mal naozaj dobrú, v Troji sa mi jazdilo fantasticky, bol som akurátne pripravený. Všetci okolo mňa mi pripomínali možnosť zlatého hetriku a ja som ho samozrejme chcel tiež. Dnes to bolo veľmi vyrovnané, detaily rozhodovali a dve trestné sekundy boli príliš, v takom vyrovnanom finále sa nedali stiahnuť."

O jemnom dotyku sa bude možno Slafkovskému snívať. "Už som robil výjazd, myslel som si, že už je dobre, bolo treba zájsť ďalej do prúdu, začal som naň pádlovať. Bolo asi treba urobiť pol záberu hore, no laktát mi už aj z uší striekal a ja som túžil rýchlo sa s prúdom potiahnuť dole, sila na nejakú korekciu nebola. Na hetrik som na štarte nemyslel, v cieli mi docvaklo, že som všetkých sklamal. Tešiť sa z tohto 4. miesta nebudem, je pekné, no naštve."

Marko Mirgorodský prežíval medzi seniormi prvé veľké finále a búrlivú atmosféru si dôkladne užil. "Jazda bola dobrá, vrch mi úplne vyšiel, no zbytočná chyba na ľahkej 17. bránke, navyše som na nej nechal nejaký čas, lebo som sa ťuku snažil vyhnúť, mi zmenšila spokojnosť, trochu som z toho sklamaný. Bolo to však moje prvé finále na takejto úrovni, preto spokojnosť prevláda. Finále bolo špecifické, s hlučnou atmosférou, dole som už nevládal, no predsa len pádloval viac ako v semifinále."

Marko Mirgorodský sa aj učil: "Získal som hlavne prehľad ako jazdia ostatní, možno ani silu na nich nepotrebujem, len sa vyhnúť chybám. Dúfam, že to všetko vylepším, najbližšie už na Svetových pohároch a mám pred sebou aj majstrovstvá sveta do 23 rokov."