Rakúsko s Fodom stopercentné, dočkalo sa triumfu nad Nemeckom

Nemci podľahli v Klagenfurte domácemu výberu 1:2.

Na archívnej snímke tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. — Foto: TASR/AP

Klagenfurt 3. júna (TASR) - Tréner nemeckých futbalistov Joachim Löw si v prípravnom stretnutí s Rakúskom odskúšal šírku kádra pred majstrovstvami sveta v Rusku. Reprezentačný debut vo veku 29 rokov doprial útočníkovi Nilsovi Petersenovi, po náročnej klubovej sezóne nechal odpočívať Matsa Hummelsa, Thomasa Müllera (obaja Bayern Mníchov) aj Toniho Kroosa (Real Madrid).

Nemci podľahli v Klagenfurte domácemu výberu 1:2. Prehrali v druhom zápase za sebou a na víťazstvo čakajú od konca kvalifikácie MS 2018, no v predchádzajúcich prípravných dueloch si merali sily s najzvučnejšími súpermi: Anglickom (0:0), Francúzskom (2:2), Španielskom (1:1) a Brazíliou (0:1). "Nemrzí ma výsledok, ale spôsob, akým sme prehrali. Bola to naša chyba, pretože sme viedli a kontrolovali sme vývoj, v závere prvého a na začiatku druhého polčasu sme však vôbec nehrali. Neskutočne často sme strácali loptu, na to nie sme zvyknutí. Dovolili sme Rakúšanom otočiť zápas," povedal Löw na stránke BBC.

Úradujúci majstri sveta viedli po góle Mesuta Özila, za domácich skórovali Martin Hinteregger a Alessandro Schöpf. Obaja prekonali brankára Manuela Neuera, ktorý chytal prvýkrát od 16. septembra, keď sa predstavil v drese Bayernu. Pre zlomeninu nohy vynechal takmer celý ročník. Jeho klubový i reprezentačný spoluhráč Jerome Boateng by sa po svalovom zranení stehna mal zapojiť do tréningového kempu v talianskom Appiane na budúci týždeň.

"Môžem vám sľúbiť, že tam budem. Vyzerá to naozaj veľmi dobre," vyhlásil obranca Bayernu, ktorý sa zranil koncom apríla v semifinálovej konfrontácii Ligy majstrov proti Realu Madrid, pre periodikum Bild am Sonntag.

Obhajcovia titulu odštartujú púť šampionátom 17. júna proti Mexiku, v F-skupine narazia aj na Švédsko a Kórejskú republiku.

Rakúšania sa v Rusku nepredstavia, v kvalifikačnej skupine skončili za Srbskom, Írskom aj Walesom. Majú však stopercentnú bilanciu, odkedy ich v novembri trénersky prebral Nemec Franco Foda. Nad jeho krajanmi zvíťazili prvýkrát za 32 rokov, zdolali aj Uruguaj, Slovinsko, Luxembursko a Rusko. "Stále máme pred sebou veľa práce, ale keď budeme takto pokračovať, ďalšie vrcholné podujatia by nám nemuseli ujsť," povedal útočník Marko Arnautovič pre ORF.