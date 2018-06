TASR

ROLAND GARROS: Keysová je prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry

Vlaňajšia finalistka US Open si v osemfinále poradila s Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou.

Americká tenistka Madison Keysová zatína päsť v zápase proti Rumunke Mihaele Buzarnescuovej v osemifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros 3. júna 2018 v Paríži. — Foto: TASR/AP

Paríž 3. júna (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa stala prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vlaňajšia finalistka US Open si v osemfinále ako nasadená trinástka poradila s tridsaťjednotkou "pavúka" Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou hladko 6:1, 6:4. Keysová, ktorá počas celého zápasu ťažila z výborného podania, postúpila premiérovo medzi elitnú osmičku na antukovom vrchole sezóny.

"Antuka nie je môj najobľúbenejší povrch, no začínam ju mať rada. Som šťastná, že sa mi v Paríži podarilo prvýkrát postúpiť do štvrťfinále. V závere zápasu sa súperka zlepšila, ja som naopak znervóznela, no v desiatom geme ma našťastie podržal servis," povedala zverenka Lindsay Davenportovej v prvom pozápasovom interview s bývalou rakúskou tenistkou Barbarou Schettovou. Ďalšou súperkou Keysovej bude víťazka duelu medzi Češkou Barborou Strýcovou a Kazaškou Juliou Putincevovou.