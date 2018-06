TASR

ME vo vodnom slalome: Slafkovský a Mirgorodský postúpili do finále

Kajakárke Eliške Mintálovej sa nedarilo, aj Michal Martikán jazdu pokazil.

Na snímke slovenský pretekár Alexander Slafkovský počas semifinálovej jazdy v kategórii C1 mužov na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 3. júna 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 3. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy v slalome na divokej vode sa v pražskej Troji v nedeľných dvoch semifinálových jazdách kategórií kajakárok a singlistov snažili štyri slovenské lode o postup do finále. Kým kajakárke Eliške Mintálovej sa nedarilo, a aj Michal Martikán jazdu pokazil, ďalší singlisti Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský postúpili do popoludňajšieho finále jasne, obhajca titulu Slafkovský z tretej priečky, Mirgorodský zo štvrtej.

Semifinále singlov dopadlo pre Mirgorodského a Slafkovského podľa želania, s bezproblémovým postupom. Jedine Martikán, vlani na ME v Tacene bronzový, hneď po dopádlovaní do cieľa vedel, že o finálovú účasť prišiel: "Takto som preteky dávno nepokazil. Veľmi ma to mrzí, nebolo to prvý a ani poslednýkrát, aj keď som sa veľmi snažil. Problém nastal už na nešťastnom dotyku bránky s číslom osem. Potom som sa snažil zrýchliť a vyplynuli z toho chyby až také veľké, že sa s nimi ani náhodou nedalo postúpiť. Už od 14. bránky som vedel, že to na finále nebude stačiť, to sa potom ide ťažko. K postavenej trati výhrady nemám, nebola ani ľahká, je to vo mne. Je to veľké sklamanie, treba radšej myslieť na ďalšie preteky a na tieto zabudnúť, žiada sa aj rozanalyzovať chyby. Napriek tomu, že by som mal byť skúsený, neustále s niečím bojujem, vnútorný hlas občas hovorí niečo iné, ako by bolo pre mňa dobré. Neverím úplne na náhody, urobil som chyby, od malej prišli väčšie, takže naozaj, žiadna náhoda."

Mladá kajakárka Mintálová vynechala 7. bránku, ďalšie dotyky pridala na bránkach 17 a 21. Ako jediná zo všetkých si zapísala 50-sekundovú penalizáciu.