TASR

Dnes o 11:15 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní ČO GÓL, TO POKRM: Za Neymarove a Messiho góly pôjde jedlo pre OSN

Podľa brazílskeho reprezentačného trénera Titeho to však môže mať aj negatívny dopad na jeho mužstvo.

Na snímke argentínsky útočník Lionel Messi. — Foto: TASR/AP

Liverpool 3. júna (TASR) - Spoločnosť Mastercard daruje do roku 2020 za každý gól brazílskeho futbalistu Neymara a Argentínčana Lionela Messiho 10.000 jedál Organizácii spojených národov (OSN). Podľa brazílskeho reprezentačného trénera Titeho to však môže mať aj negatívny dopad na jeho mužstvo.

"Mastercard, tento dar je krásne a výnimočné gesto. A stále to tak bude, keď budete rozdávať jedlo pri každom góle Argentíny a Brazílie. My pracujeme ako jeden tím so všetkými jeho hodnotami a toto môže byť trochu frustrujúce," citovala Titeho agentúra AP.

Brazílčania odohrajú v nedeľu v Liverpoole prípravný zápas proti Chorvátom (16.00 h SELČ).