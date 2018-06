TASR

Dnes o 11:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní IDS BK by sa mal v budúcnosti rozšíriť aj do Trnavského kraja

Akousi prvou lastovičkou však má byť integrácia vlakov medzi Bratislavou a Trnavou.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. júna (TASR) – Integrovaný dopravný systém, ktorý v súčasnosti funguje na území Bratislavského kraja (IDS BK), by sa mohol v budúcnosti rozšíriť do Trnavského kraja. Preukázať to má štúdia realizovateľnosti, ktorá má vzniknúť v rámci projektu SubNodes. Zapojená do neho je od septembra 2017 aj Bratislavská integrovaná doprava (BID).

"V rámci projektu má BID naplánované dve hlavné aktivity. A to zapojenie železničnej trate smerom z Bratislavy do Trnavy v celej dĺžke až po mesto Trnava. Druhou aktivitou je vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá bude slúžiť ako podkladový základný strategický dokument pre ďalšie rozširovanie IDS aj v Trnavskom kraji," uviedol pre TASR Stanislav Styan, referent na oddelení dopravného plánovania BID.

Realizácia týchto aktivít je v súčasnosti zo strany BID zatiaľ na začiatku. BID v tejto súvislosti komunikuje s Trnavským samosprávnym krajom (TSK), mestom Trnava i rezortom dopravy. Podľa predbežných odhadov by mohla byť štúdia realizovateľnosti predstavená v druhej polovici roku 2019.

Akousi prvou lastovičkou však má byť integrácia vlakov medzi Bratislavou a Trnavou. V praxi to bude znamenať rozšírenie IDS BK od železničnej stanice Báhoň po železničnú stanicu Trnava. Celá táto trať by mohla byť do systému zapojená v prvom polroku budúceho roka, presný termín zatiaľ nie je známy. "Ideme obstarávať tarifné vybavenie, najmä označovače cestovných lístkov, a to je zdĺhavý proces. Jednak ich obstaranie, ale i osadenie," doplnil Styan s tým, že sa predbežne uvažuje s integráciou osobných vlakov a zrýchlených regionálnych vlakov.

V praxi to teda bude predstavovať možnosť využitia tarify IDS BK aj na novom území. Výhodná bude predovšetkým pre cestujúcich, ktorí využívajú kombináciu vlaku a bratislavskej MHD, prípadne prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji. "Naším cieľom do budúcnosti bude zaintegrovať aj dopravcov zabezpečujúcich mestskú a prímestskú autobusovú dopravu na území Trnavského kraja. Uvažuje sa teda so všetkými relevantnými dopravcami na území Bratislavského a Trnavského kraja," podotkol Styan.

Projekt SubNodes sa realizuje v rámci európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020. BID je jedným z deviatich projektových partnerov zo šiestich krajín EÚ. Vedúcim partnerom a koordinátorom projektu je durínske ministerstvo infraštruktúry a poľnohospodárstva. Okrem Nemecka a Slovenska sú zapojení projektoví partneri z Českej republiky, Poľska, Slovinska a Talianska.

Cieľom projektu je skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. Projekt sa oficiálne spustil 1. septembra 2017 a jeho ukončenie je naplánované na 31. augusta 2020.

V rámci projektu SubNodes by sa mala stihnúť len zintegrovať železničná trať do Trnavy a vypracovať štúdia uskutočniteľnosti zavádzania IDS do Trnavského kraja. "Tento projekt vytvára len akési podhubie pre zavádzanie IDS na území Trnavského kraja. Bude nevyhnutné na projekt po jeho skončení plynulo nadviazať ďalšími aktivitami smerujúcimi k pokrytiu Trnavského kraja integrovaným dopravným systémom," dodal Styan.