Slovenky v Španielsku vybojovali prvú výhru a zostanú medzi elitou

Taliansky tréner Marco Fenoglio sa zároveň dočkal premiérového úspechu na slovenskej lavičke v súťažnom stretnutí.

Na archívnej snímke sprava Nikola Radošová (Slovensko). — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa vo svojom piatom vystúpení v Zlatej európskej lige dočkali prvej výhry. Vo Valladolide zvíťazili nad domácimi Španielkami 3:1 v zápase sobotňajšieho predposledného 5. kola základnej C-skupiny a majú tak istotu zotrvania medzi elitou pre nasledujúci rok.

Taliansky tréner Marco Fenoglio sa zároveň dočkal premiérového úspechu na slovenskej lavičke v súťažnom stretnutí. Slovenky v úvodných dvoch setoch výrazne dominovali, následne Španielky zlepšili svoj výkon, získali tretí set a vo štvrtom mali štyri setbaly. Slovenky ich odvrátili a vzápätí premenili svoj tretí mečbal.

Slovenské volejbalistky v tohtoročnej Zlatej európskej lige až do soboty čakali na víťazstvo, na konte majú dve prehry s Bieloruskami (2:3 v Poprade, 0:3 v Minsku) a dve prehry s Češkami (0:3 v Prahe, 1:3 v Bratislave). Postup z C-skupiny si vybojovali Češky, ktoré doma zvíťazili 3:0 nad Bieloruskami a s piatimi výhrami sú na čele poradia.

Slovenky a Španielky sa s účinkovaním v ZEL rozlúčia vzájomným duelom v Leviciach (6. 6. o 18.00 h), bude to priamy súboj o konečné 3. miesto v "céčku".

Zlatá európska liga volejbalistiek - C-skupina - 5. kolo:

Španielsko - Slovensko 1:3 (-21, -17, 20, -27) Zápas trval 100 minút, rozhodovali: Ormonde (Portug.) a Robles García (Šp.), 900 divákov Španielsko: Corralová, Riverová 13, Carová 1, Escamillová 23, H. Gonzálezová 7, Correová 8, liberá A. Sánchezová a Naranjová (Nsungiminová, Sanzová 4, C. Garcíová 2) Slovensko: Radosová 19, Herelová 9, Pištěláková 8, R. Hudecová 14, Pencová 11, Koseková 4, liberá Nikmonová a Doležajová (Drobňáková 2, Šunderlíková 1, Krišková 2, Abrhámová)

Španielky sa v úvode dostali do vedenia 6:4, Slovenky trojbodovou šnúrou otočili na 7:6 vo svoj prospech. O chvíľu Slovenky pridali štyri body v sérii a viedli 14:9, podávala Herelová. Onedlho Hudecová zvýšila na 18:12. Pred koncovkou Slovenky mali sedembodový náskok (23:16), Španielky skorigovali na 20:23, no viac nevzdorovali - ich chyba v útoku znamenala slovenský triumf 25:21.

Slovenky mali navrch aj na začiatku druhej časti, viedli 6:3 a neskôr 9:4. Domáce hráčky sa nevedeli dostať do tempa, Slovenky postupne zvyšovali svoj náskok (14:7). Radosová získala dva body v sérii (17:11), pred finišom pridala eso (22:13) a o chvíľu mali hostky desať setbalových príležitostí (24:14). Aj tentoraz v závere Španielky skresali manko, no bolo neskoro - podľahli 17:25, set ukončila Hudecová.

V úvode tretieho setu slovenské volejbalistky viedli 2:0, no následná šesťbodová séria domácich prinútila kormidelníka Fenoglia k žiadosti o oddychový čas. Španielky trojbodovými šnúrami zvýšili na 9:3 a neskôr 12:4, až vtedy Slovenky kontrovali - skorigovali na 8:12 a vrátili sa do hry. Španielky zlepšili obranu v poli a viedli 16:11, slovenské reprezentantky vzápätí skresali manko na trojbodové (13:16). Slovenky znížili aj na 17:19, no Španielky odskočili na 21:17 a ustrážili si záver (25:20).

Na začiatku štvrtého dejstva Španielky viackrát čarovali v poli, najmä libero Naranjová, vďaka čomu so Slovenkami držali krok a neskôr aj viedli (8:6). Domáce hráčky aj naďalej boli v správnom tranze, odskočili na 12:9. Slovenky po timeoute znížili na 11:12, následne však Španielky tromi bodmi v sérii ušli na 15:11. Slovenky sa nevzdávali, z piatich možných bodov získali štyri a Kriškovej útokom skorigovali na 17:18 a neskôr nahrávačka Koseková smečom vyrovnala (20:20). Španielky odskočili esom (22:20), pridali ďalší bod a o chvíľu mali k dispozícii tri setbaly (24:21). Nezužitkovali ich - Pencová esom znížila na rozdiel jedného bodu, následne Radosová zmazala manko (24:24). Radosová odvrátila aj štvrtú hrozbu a po chybe hostiteliek sa Slovenky dostali k mečbalu - 26:25. Ten nepremenili, ani druhý, ale tretí úspešným blokom áno a triumfovali 29:27.