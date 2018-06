TASR

Slovenskí volejbalisti nezvládli koncovky, prehrali so Švédskom

Severania vyhrali posledný set 25:21 a tešili sa z prvého víťazstva v súťaži.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

Nyköping 2. júna (TASR) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v predposlednom 5. kole A-skupiny Zlatej európskej ligy v Nyköpingu s domácim Švédskom 0:3. Zverenci Andreja Kravárika mali v prvých dvoch setoch navrch, ale pokazili koncovky a zaznamenali tak štvrtú prehru v súťaži.

Slováci majú na konte len jedno víťazstvo, keď v Poprade zdolali práve Švédsko 3:1 a v tabuľke im patrí tretie miesto so štyrmi bodmi. Posledný zápas v súťaži odohrajú slovenskí volejbalisti v stredu 6. júna v Rakvere proti domácemu Estónsku.

Zlatá európska liga, 5. kolo A-skupiny (Nyköping) Švédsko - Slovensko 3:0 (25, 30, 21) Zápas trval: 92 minút, rozhodovali: Maroszek (Poľ.) a Hagström (Švéd.), 350 divákov Švédsko: Lindberg 9, Ahremark 7, Gustavsson 20, Sundberg 9, Pettersson 8, Lushtaku 4, libero Eriksson (Link 1, Nilsson 0) SR: Paták 7, Prešinský 3, Mlynarčík 17, Kriško 11, Kohút 9, J. Hriňák 0, libero Vitko (Jančura 0, Ihnát 0, M. Petráš 1, Macko 3, Firkaľ 3)

Slováci vstúpili do zápasu veľmi dobre a po Kriškovom ese vyhrávali 8:3. Švédi však postupne náskok znižovali a dokonca vyrovnali na 9:9. Po Prešinského bloku sa slovenskí volejbalisti dostali do vedenia 13:9, no severania sa priblížili na rozdiel jedného bodu a druhá polovica setu sa niesla vo vyrovnanom duchu. Slováci si udržali náskok jedného brejku a po Petrášovom ese vyhrávali 20:17. Ani to nestačilo Slovákom na pokojné dohratie setu a domáci vyrovnali na 21:21 a potom z 21:23 na 23:23. V dramatickej koncovke nevyužili Slováci dva setbaly a Švédi napokon vyhrali úvodné dejstvo 27:25.

Druhý set mal podobný priebeh. Slováci viedli 10:5 a 14:10 po útoku Patáka, ale o náskok prišli. Švédi využívali množstvo chýb svojho súpera a vyrovnali na 14:14. Pred koncovkou sa pri Mackovom podaní podarila Slovákom séria bodov a po Kriškovom bloku viedli 21:17. Potom sa však zopakovala situácia z prvého setu, keď Švédi vyrovnali z 21:23 na 23:23. V koncovke nevyužili Slováci tri setbaly, naopak domáci svoj šiesty áno - set vyhrali 32:30 a dostali sa do vedenia 2:0.

Z tejto rany sa už Slováci nespamätali a v treťom sete mali Švédi od začiatku navrch. Hostia sa ešte dostali na dostrel po útoku Firkaľa, keď znížili na 16:17, ale to bolo z ich strany všetko. Severania vyhrali posledný set 25:21 a tešili sa z prvého víťazstva v súťaži.