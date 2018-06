TASR

Dlhé trate nadzvukovou rýchlosťou: Američania vyvíjajú nové lietadlo

Let z New Yorku do Londýna by novému lietadlu mal trvať tri hodiny a pätnásť minút.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Praha 2. júna (TASR) - Mladá americká firma Boom Technology z Denveru vyvíja dopravné lietadlo, ktoré bude lietať na dlhých tratiach nadzvukovou rýchlosťou. Cestujúci by sa mali dostať do cieľa o polovicu rýchlejšie než v súčasnosti najvýkonnejšími boeingmi či airbusmi. Portál iDnes sa odvoláva na informácie americkej televíznej stanice CNN.

Firma má veľmi ambiciózny zámer. S pasažiermi chce začať lietať už v roku 2023. Na palubu jej nadzvukového lietadla sa zmestí 55 osôb. V dlhej štíhlej palube s chodbičkou uprostred budú všetci sedieť pri oknách.

Stroj Boom Technology by mal dosahovať maximálnu rýchlosť 2,2 macha za hodinu (2695 km/h). Britsko-francúzsky Concorde bol o 245 km/h pomalší. Let z New Yorku do Londýna by novému lietadlu mal trvať tri hodiny a pätnásť minút. Terajšie bežné lietadlá na prekonanie vzdialenosti potrebujú sedem hodín.

Vedenie Boom Technology plánuje testy prototypu už v roku 2019. Predpokladá, že projekt bude úspešný, lebo letenka bude stáť približne toľko, ako sa teraz platí za miesto v obchodnej triede (business class).

Firma chce umocniť zážitok cestujúcich z letu aj tým, že stroje budú lietať vo výške 18 kilometrov, z ktorej už vidieť zakrivenie zemegule.

Britsko-francúzske nadzvukové Concordy prestali lietať medzi Európou a Spojenými štátmi v roku 2003.