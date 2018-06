TASR

Dnes o 16:50 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Škáchovej unikol bronz o 1,13 sekundy, deblisti sa na ME nepresadili

Ak by mala len o jeden ťuk menej, postavila by sa na medailový stupeň, no penalizácie na bránkach 8 a 17 ju o medailu pripravili.

Na snímke slovenská reprezentantka Monika Škáchová sa raduje po finálovej jazde v kategórii C1 žien na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. — Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 2. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode bola v pražskej Troji slovenská singlistka Monika Škáchová len 1,13 sekundy od medaily a so 4. miestom sa postarala o príjemné prekvapenie. Deblisti sa vo finále nepresadili, Tomášovi Kučerovi s Bátikom patrilo 6. miesto, Ladislavovi a Petrovi Škantárovcom ôsme. Tituly európskych šampiónov si vypádlovali v debloch Česi Jonáš Kašpar - Marek Šindler a v singloch Rakúšanka Viktoria Wolffhardtová.

V debloch po finále zavládla špecifická atmosféra, z ktorej vyžarovala začínajúca nostalgia nad touto zo strany ICF i MOV zrušenou kategóriou. Slovenskí deblisti sa s ňou lúčili v nemedailovom lesku, Tomáš Kučera s Jánom Bátikom však nesmútili. "Išli sme relatívne dobre, rýchlo, pretože vyhrať mohol hocikto," vyjadril sa Tomáš Kučera. "Aj bránky sme prekonávali natesno, no nevyvarovali sme sa dvom ľahkým ťukom na 13. a 15. bránke. Sme šiesti, je to pre nás taký zlatý stred," reagoval na umiestenie a pokračoval: "My už teraz máme svoje plány, Janči ide do Bratislavy, asi tam zostane žiť, ja zostanem na Liptove a budem sa snažiť podporovať kanoe. Ten koniec je trpký, rátali sme s ním, no nie takto, že nás nemilosrdne zrušia." Jeho partner v lodi Ján Bátik: "Keby bolo keby, určite mohlo byť s čistou jazdou lepšie. Dali sme do nej všetko, chceli sme potešiť srdce slovenského fanúšika a myslím si, že nám nemajú čo vyčítať. My sa s kariérou lúčime, v deblovke povozíme už len naše deti i každého fanúšika, pretože na túto kategóriu sa časom možno úplne zabudne."

Olympijskí víťazi z Ria Ladislav a Peter Škantárovci sa zdržali veľmi na 15. bránke a v následnom valci, trestné sekundy nabrali na bránkach 16, 18 a 19. Ladislav Škantár ďalšie zakolísania stručne popísal: "Jazda nebola ideálna, no do 14. bránky celkom dobrá. Potom sa chyby kopili, na 15-ke sme stratili strašne veľa síl, a to nás stálo cenné sekundy. Za ďalšou protivodou som chcel loď viac rozbehnúť, no prišla ďalšia chyba. Mrzí nás to, no nič sa nedá robiť. Vedeli sme, že voda je zradná, trať dosť ťažká, my sme chceli potrápiť najmä domácich Čechov, čo sa nám nepodarilo."

Na snímke slovenskí deblisti Ladislav (vpredu) a Peter Škantárovci počas semifinálovej jazdy v kategórii C2 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. (Foto: TASR/Michal Svítok)

Aj silnú motiváciu Škantárovci, ako povedal Ladislav, prežívali. "My sa snažíme vždy zo seba vydať maximum, ale nikdy nie je zaručené, že medailu získame. Môžete mať aj veľa natrénované, strávili sme tu tiež veľa času na tréningoch, lenže niekedy stačí malá chybička a rozhodíte sa. Lúčime sa s touto kategóriou, bolo to cítiť, už ani nemôžete povedať, že niečo napravíte neskôr. Uvidíme, ako táto kategória dopadne v programe majstrovstiev Európy, či sa udrží, teraz musíme presedlať na zjazdársku loď a hneď na budúci víkend pre nás začína Svetový pohár v šprinte. Od pondelka v šprintérskej deblovke začneme tvrdo zarezávať a vynasnažíme sa vylepšiť si náladu."

O príjemné prekvapenie sa postarala singlistka Monika Škáchová, 4. vo finále, len 1,13 sekundy od bronzu. Ak by mala len o jeden ťuk menej, postavila by sa na medailový stupeň, no penalizácie na bránkach 8 a 17 ju o medailu pripravili. "Oproti semifinále som sa výrazne zlepšila, išla som rýchlejšie, mala som aj menej ťukov," povedala rozradostene zverenka Petra Mráza. "Som spokojná, od 14. bránky to bolo najťažšie, no vyšlo mi to tak dobre, až som sa čudovala. Finálové umiestnenie je pre mňa prvé v kariére, som pre to veľmi šťastná. Voda v Troji je dosť ťažká, s množstvom valcov, silovo veľmi náročná. Či to bola životná jazda neviem, no určite to bol najlepší môj finálový výkon."