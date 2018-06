TASR

Dnes o 16:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kauzu Froome asi nevyriešia do začiatku Tour de France

Tridsaťtriročný rodák z Kene preteká s dopingovým podozrením.

Britský cyklista Christopher Froome, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Berlín 2. júna (TASR) - Konečný verdikt v prípade možného dopingu britského cyklistu Chrisa Froomea pravdepodobne nepadne do začiatku tohtoročnej Tour de France (7. júla). Podľa pravidiel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) môže štvornásobný víťaz prestížneho podujatia pretekať, pokiaľ sa kauza definitívne neuzatvorí.

"Želal som si, aby sme tento prípad vyriešili do začiatku Gira. Teraz chcem, aby sa tak stalo do štartu Tour. Keď sa však na to pozriem realisticky, tak si nemyslím, že sa nám to podarí. Najlepšie by bolo, keby Froome počas tejto kauzy nepretekal. Rozhodol sa však inak a my to rešpektujeme," citovala agentúra DPA šéfa UCI Davida Lappartienta.

Tridsaťtriročný rodák z Kene preteká s dopingovým podozrením, keďže vo vzorke moču, ktorú mu odobrali 7. septembra 2017, objavili 2000 nanogramov salbutamolu. Maximálna povolená hranica látky, ktorá sa používa na liečbu astmy, je 1000 nanogramov. Podľa vedenia jeho tímu Sky mal Froome počas záverečného týždňa minuloročnej Vuelty príznaky astmy, preto užil väčšie množstvo salbutamolu. Choroba ho trápi už od detstva.

Froome vyhral pred necelým týždňom prvýkrát vo svojej kariére Giro d'Italia a stal sa po Bernardovi Hinaultovi a Eddym Merckxovi iba tretím cyklistom v histórii, ktorý drží naraz tituly z Tour de France, Vuelty aj Gira.