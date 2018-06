TASR

Dnes o 13:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V semifinále ME vo vodnom slalome Slováci stratili päť lodí

Sobota na ME bola výnimočná najmä pre kategóriu deblistov.

Na snímke slovenskí deblisti Ladislav (vpredu) a Peter Škantárovci počas semifinálovej jazdy v kategórii C2 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 2. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode sa v sobotu v pražskej Troji bojovalo o medaily v troch kategóriách. Pred bránami finále však zostali niektoré slovenské lode, postúpiť sa zo semifinále nepodarilo deblistom Matúšovi Gewisslerovi a Jurajovi Skákalovi, dvom singlistkám Simone Macekovej a Soni Stanovskej ani obom kajakárom Martinovi Halčinovi a Jakubovi Grigarovi. Naopak, v sobotnom popoludní o medaily vo finále bojovali deblisti Škantárovci, Kučera s Bátikom a singlistka Monika Škáchová.

Sobota na ME bola výnimočná najmä pre kategóriu deblistov. Po tom, ako ju vyradili z programu OH, MS i SP môže zabojovať o medaily na vrcholnom podujatí už len na ME, v pražskej Troji s najväčšou pravdepodobnosťou úplne naposledy, ak sa v budúcnosti nenazbiera dostatočný počet šiestich štartujúcich z rôznych krajín. Stať sa pravdepodobne posledným šampiónom v tejto kategórii bola motivácia pre viacerých, aj pre trojicu slovenských deblov na čele s olympijskými víťazmi v Riu bratancami Škantárovcami. Úsilie predstaviť sa v derniére v 10-člennom finále s kompletnou trojicou lodí Slovákom úplne nevyšlo. Nepostupujúci Gewissler a Skákala skončili v semifinále 11., keď im na postup, 10. priečku Kučeru s Bátikom, chýbalo 0,52 sekundy. Doplatili na tri dotyky s bránkami a najmä ten na prvej dosť mrzel.

Trojica singlistiek veľmi dobre zvládla kvalifikáciu, no semifinále už menej. Soňa Stanovská sa o jasný postup pripravila na predposlednej 23. bránke, ktorú vynechala a pripísala si 50 trestných sekúnd. Simone Macekovej znemožnilo postup päť dotykov s bránkami. Do finále postúpila jedine Monika Škáchová pomerne rýchlou jazdou z 9. miesta.

Kajakárom sa dosť verilo, semifinále si však doslova odtrpeli. Martin Halčin začal vrstviť chybu za chybou od 8. bránky. "Dopustil som sa jej pri výjazde, a potom to už bolo len o ďalšom nabaľovaní," okomentoval svoj výkon. Ešte horšie skončil Jakub Grigar, trápil sa v podstate od začiatku a vynechal až tri bránky, keď mu sily ubrali žalúdočné ťažkosti. "Nerád by som sa na ne vyhováral, trať sa dala zvládnuť aj bez väčších fyzických síl," povzdychol si v cieli. "Urobil som chyby, ktoré by som nemal. Žalúdok protestoval už večer, bolo mi ťažko, neviem, či z jedla, mal som bravčové mäsko s chlebíkom, taká česká kuchyňa, asi to nebol najlepší krok. Do prípravy sme vložili veľa energie a času a nakoniec som všetko zmaril takýmto spôsobom. Jedlo mi chutilo, menej už, keď šlo von. O jednej v noci som všetko vyvrátil, nevyspal som sa. Už pri rozjazdení som cítil slabosť, len som dúfal, že sa dám nejako dokopy. Od vody to nebolo, nie je síce najčistejšia, no nikdy som tu nemal problémy," dodal Grigar.