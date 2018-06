Spustili výzvu na urýchlenie predĺženia električky v Petržalke

TASR

Výstavba trate za odhadovaných 100 miliónov eur však musí byť dokončená najneskôr do konca roka 2023.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. júna (TASR) – Poslanec hlavného mesta a Petržalky Oliver Kríž spustil spolu s občianskym združením Mladá Petržalka hromadnú výzvu na urýchlenie procesov v projekte výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke (Bosákova - Janíkov dvor). Existuje podľa nich totiž riziko, že sa v dôsledku časových prieťahov, nízkeho pracovného nasadenia magistrátu či iných nepredvídateľných okolností nestihne táto trať vybudovať do konca roka 2023.

Výstavba trate za odhadovaných 100 miliónov eur však musí byť dokončená najneskôr do konca roka 2023, ak chce mesto počítať aj s európskymi peniazmi. Ak by dovtedy projekt nebol hotový, podľa poslanca a združenia by došlo k ohrozeniu refundácie nákladov na projekt vo výške približne 80 miliónov eur. "Obrátil som sa priamo na predsedu Európskej komisie (EK), ktorý ma odporučil na odborných pracovníkov EK. Spojil som sa s nimi a povedali mi, že tento projekt je v časovom sklze. Je možné ho stihnúť, ale veľmi tesne. Nesmie dôjsť k žiadnym ďalším zdržaniam," povedal pre TASR Kríž.

Ako podotkol, čím neskôr Bratislava druhú fázu nosného dopravného systému vybuduje, tým menšiu dôveru k nej bude mať EK. "Vyhodnotia nás ako nespoľahlivého partnera, ktorý nie je schopný dotiahnuť významný projekt do konca v primeranom čase," skonštatoval. Spolu so združením preto spustil na internete hromadnú výzvu, ktorá je adresovaná primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi a môžu ju podporiť aj ďalší obyvatelia Bratislavy. Vo výzve ho žiadajú, aby vyvinul v rámci svojich kompetencií maximálne úsilie na urýchlenie prípravných prác, ako aj ďalších súvisiacich úkonov, ktoré magistrát v rámci projektu druhej etapy električkovej trate v Petržalke zabezpečuje.

Hlavné mesto tvrdí, že tento projekt patrí medzi jeho priority. "Primátor Bratislavy rozumie snahám poslancov zviditeľniť sa pred komunálnymi voľbami. Zároveň túto výzvu považuje za zbytočné a neodôvodnené šírenie paniky medzi Petržalčanmi a obyvateľmi Bratislavy," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Pracovníci mesta venujú podľa jej slov druhej etape električkovej trate do Petržalky náležitú pozornosť a intenzívne pracovné nasadenie. Primátor deklaruje, že dohliada na to, aby sa stihli všetky termíny a projekt mohol byť financovaný z prostriedkov EÚ. "Aktuálne má mesto k dispozícii právoplatné záverečné stanovisko EIA, to znamená posúdenie stavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Rozbehol sa aj proces získavania kladných stanovísk k dokumentácii pre územné rozhodnutie, v rámci ktorého sme získali zatiaľ 36 zo 48 potrebných stanovísk. Keď ich mesto všetky bude mať, podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na mestskú časť Petržalka," priblížila Onufer. V najbližšom období dopracuje hlavné mesto ďalšie stupne projektovej dokumentácie, následne vysúťaží zhotoviteľa stavby a podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII).