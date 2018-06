Kandidatúra USA, Kanady a Mexika dostala lepšie hodnotenie než Maroko

TASR

FIFA označila marockú kandidatúru za veľmi rizikovú v troch oblastiach: štadióny, ubytovanie a doprava.

Zürich 2. júna (TASR) - Spoločná kandidatúra Spojených štátov amerických, Kanady a Mexika o usporiadanie majstrovstiev sveta 2026 dostala po inšpekciách Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) lepšie hodnotenie než Maroko. Severoamerický návrh si vyslúžil štyri z piatich možných bodov, kým africký iba 2,7 z 5.

FIFA označila marockú kandidatúru za veľmi rizikovú v troch oblastiach: štadióny, ubytovanie a doprava. V USA, Kanade a Mexiku neupozornila na žiaden aspekt ako na veľmi rizikový. Päťčlenná komisia riadiacej organizácie svetového futbalu mohla Maroko vylúčiť úplne, pokiaľ by mu dala menej než dva body celkovo alebo menej než dva v niektorej z kľúčových oblastí vrátane štadiónov.

Uchádzači musia prejsť schválením od Rady FIFA na moskovskom zasadnutí 10. júna, 207 členských zväzov bude dejisko voliť v ruskej metropole o tri dni neskôr. Hlasujúci už nemusia brať do úvahy závery inšpekčnej komisie. FIFA nariadila podrobnejšie preverenie kandidatúr po kritike výberu v roku 2010, keď Rusko získalo práva na MS 2018 a Katar na MS 2022.

Prvá delegácia navštívila Maroko a severoamerické krajiny v apríli, pre odhalené nedostatky sa vrátila iba do Afriky. Týkali sa štadiónov, ale aj zatajenia proti-LGBT zákona, ktorý je v Maroku v platnosti. Afričania by na vybudovanie alebo rekonštrukciu všetkých štrnástich stánkov potrebovali šestnásť miliárd amerických dolárov, USA, Kanada a Mexiko by nemuseli investovať do infraštruktúry štadiónov. Problém severoamerickej kandidatúry môžu byť obavy zo zásahov zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa. USA však zaručili FIFA, že obmedzenia vstupu nepostretnú ani návštevníkov MS 2026 z najväčších moslimských krajín. Informovala o tom agentúra AP.