TASR

Dnes o 20:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní MS vo vodnom zjazde: V tímoch opäť medailová žatva pre Česko

Slováci do výsledkov na rieke Muota nezasiahli.

Slováci Ladislav Daník, Martin Medveď a Matej Beňuš počas súťaže družstiev v dlhom zjazde na majstrovstvách sveta zjazdárov na divokej vode vo švajčiarskom Muotathale 1. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Muotathal 1. júna (TASR) - Na majstrovstvách sveta zjazdárov na divokej vode sa aj v pretekoch tímov v dlhom zjazde najviac darilo Česku. V jednotlivcoch im patrili tri zlaté, v hliadkach rovnako tri a opäť im výrazne pomohla Martina Satková, ktorá bola súčasťou dvoch zlatých tímov, kajakárskeho a singlového.

Slováci do výsledkov na rieke Muota nezasiahli. Síce zložili tím deblistov z rôznych kategórii, no v zostave Andrej Málek - Alexander Sedláček, Allan Porubský - Matej Beňuš a Martin Meďveď - Ladislav Daník do cieľa nedošli.