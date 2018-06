TASR

Dnes o 16:46 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Festival Žákovic Open oslávi dospelosť

Festival Žákovic Open oslávi dospelosť, na 18-tom ročníku vystúpia Jana Kirschner, Ivan Mládek, Para a Hex!

Festival Žákovic Open oslávi dospelosť — Foto: Festival Žákovic Open

Bratislava 1. júna (OTS) - Najobľúbenejší malý a rodinný festival Žákovic Open oslavuje 18-ku a vy pri tom nemôžete chýbať! Svoju dospelosť v prekrásnom prostredí Bošáckej doliny oslávi od 20. a 21. júla. Do Trenčianskych Bohuslavíc mu prídu zagratulovať Jana Kirschner, Ivan Mládek, VEC s kapelou, Jelen, Para a samozrejme domovská kapela HEX. K tradične úžasnej atmosfére aj tento rok prispejú atrakcie ako stanová dedinka EXTRA umiestnená hneď vedľa pódia, chillout zóna a kultový futbalový turnaj hudobníkov s návštevníkmi. Nenechajte si ujsť výnimočný festival, na ktorom zažijete také prepojenie muzikantov s fanúšikmi, ako nikde inde!

Festival Žákovic Open chystá 18-ty ročník. Obľúbený festival bude tento rok v prekrásnom prostredí Trenčianskych Bohuslavíc 20. a 21. júla. Fanúšikovia sa môžu tešiť na hudobnú všehochuť a skutočne nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú nikde inde nenájdete!

Festival Žákovic Open (Foto: Pavol Karell)

„Je to paráda, že akcia, ktorá vznikla úplne nečakane a vlastne náhodou má za sebou už toľko fantastických ročníkov a že sa môžeme tešiť na ten ďalší. Je to kopec spomienok, napríklad aj na prvý stage, ktorý sme mali urobený z dosiek, lešenárskych trubiek a z plachiet z nákladných áut. A hlavne na kopec výbornej hudby, ktorá zaznela v Bošáckej doline, na nové priateľstva našich návštevníkov. Proste je to kus nášho života, na ktorý sa každoročne teším,“ konštatuje organizátor festivalu Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

HEX (Foto: Pavol Karell)

18-te narodeniny festivalu Žákovic Open prídu osláviť Jana Kirschner, ktorej koncert na Žákovici bude jedno z jej mála letných hraní. Prídu aj hudobní hostia z Českej republiky Ivan Mládek Banjo Band. Ivan Mládek roztancuje festival a určite zaspieva aj kultovú skladbu Jožin z Bažin, ktorú zahrala aj slávna Metallica.

„Som veľmi rád, že opäť po rokoch u nás zahrá Janka Kirschner, ktorú považujem za čarovnú bytosť a jej pesničky mám veľmi rád. Teším sa na môjho obľúbenca Ivana Mládka, ktorého milujem od detstva a ktorý vie neskutočne zabaviť. Nemôže chýbať kapela PARA, ktorá príde s úplne čerstvým albumom. Vo veľkej forme sa predstaví Vec s kapelou. A takto sa teším vlastne na všetkých. Špeciálna radosť prichádza, keď stojím na pódiu ako muzikant. A tento rok to bude až dvakrát. Tradične na koncerte HEXu, ktorý patrí vždy medzi naše najkrajšie letné hrania. A potom opäť oprášime náš vedľajší projekt s legendárnym Slimákom, kapelu HOGO POGO,“ teší sa Yxo.

Na festivale Žákovic Open nemôže chýbať kapela PARA, ktorá príde s úplne čerstvým albumom (Foto: Pavol Karell)

Kapela HEX zahrá na svojom domovskom festivale všetky najväčšie hity a predvedie aj zopár piesní z nového albumu TEBE. O skvelú zábavu sa postarajú aj kapely Jelen, Datasystem, Walter Schnitzelsson, Hudba z Marsu, Diego, Bratislavské dievčatá, Fischface, Cpt. Slice a Feelme. K dokonalej zábave na festivale aj tento rok prispejú osvedčené atrakcie. Na festivale nebude chýbať stanová dedinka EXTRA, ktorá je umiestnená hneď vedľa pódia, takže fanúšikovia sú priamo v centre diania a nič im neutečie.

Festival Žákovic Open (Foto: Pavol Karell)

„Naša chillout zóna sa stala už neodmysliteľnou súčasťou festivalu. Čo je ale úplnou špecialitou, že s príchodom tmy sa mení na miesto, kde svoje diskosety hrajú muzikanti, ktorí účinkujú na festivale alebo sa zastavili ako návštevníci. Je to naozaj všehochuť a tancuje sa až do rána...“ uzatvára s úsmevom Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Festival Žákovic Open (Foto: Pavol Karell)

Kultovým sa už stal sobotňajší futbalový zápas medzi fanúšikmi a muzikantami. Nemôže chýbať ani kyvadlová doprava zdarma a veľký výber jedla všetkých druhov, rôzne druhy pív a miešané drinky. Myšlienka na zorganizovanie Žákovic Open vznikla v roku 1999. HEXák Tomáš „Yxo“ Dohňanský spolu s kamarátom Mariánom Žákovicom prišli s nápadom usporiadať akciu v Trenčianskych Bohuslaviciach, na ktorej by sa stretli kamaráti, priatelia a spriatelené kapely.

Tento rok Žákovic Open vypukne 20. a potrvá do 21. júla.

Vstupenky si môžte kúpiť v sieti www.predpredaj.sk. Všetky informácie nájdete na www.zakovicopen.sk alebo facebookovej stránke www.facebook.com/zakovicopen.