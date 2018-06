TASR

Dnes o 15:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rozprávkové postavičky potešili malých pacientov v bojnickej nemocnici

Postavičky neprišli na detské oddelenie s prázdnymi rukami, aj s riaditeľom nemocnice malým pacientom odovzdali viacero darčekov. Pozornosť dostali i bábätká z novorodeneckého oddelenia.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bojnice 1. júna (TASR) - Šestoro rozprávkových postavičiek sa v piatok popoludní zlanovalo zo strechy pavilónu detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Asterix, Spiderman, Batman, šašo, Ironman, Superman a zdola ich povzbudzujúci Obelix tak potešili deti, ktoré musia tráviť svoj sviatok v nemocnici.

"Nápad to bol nášho kamaráta a kolegu zároveň, živíme sa prácou vo výškach a dohodli sme sa, že by bolo fajn prísť a potešiť deti na deň detí tu do bojnickej nemocnice. Liezlo sa mi super, je trošku teplo a trošku sme sa báli, že nás zasiahne blesk, ale našťastie sa nič nestalo," povedal šašo.

"Chceli sme pre deti niečo zorganizovať, lebo nemôžu byť medzi zdravými, ktoré sa hrajú vonku a dnes oslavujú Medzinárodný deň detí (MDD). Chlapci prišli s takýmto nápadom a ja som sa tomu veľmi potešil. Mám zimomriavky, že takéto niečo niekomu napadlo a my sme to len privítali," vysvetlil riaditeľ nemocnice Martin Hudec.

Podobnú akciu plánuje nemocnica podľa neho ešte zorganizovať, či sa tiež oblečie nabudúce do kostýmu, neprezradil. "Ja som tu mal svojho brata Obelixa, takže som aj ja podobne ustrojený," dodal s úsmevom.

Zlanujúce postavičky potešili i lekára detského oddelenia Pavla Mífka, ktorý ocenil i túto "liečebnú" metódu. "Táto liečba je veľmi optimistická, myslím, že nápad je veľmi originálny. Nikdy sme nič podobné nemali, sme nadšení tým, ako to vyzeralo. Predtým sa len rozdávali darčeky," podotkol.

Rozprávkové postavičky neprišli na detské oddelenie s prázdnymi rukami, aj s riaditeľom nemocnice malým pacientom odovzdali viacero darčekov. Pozornosť dostali i bábätká z novorodeneckého oddelenia.