Vo Vodnom raji vo Vyhniach otvorili sezónu

Vo Vodnom raji dúfajú, že tohtoročná návštevnosť bude rovnako úspešná a neovplyvní ju ani výstavba novej bazénovej haly, s ktorou chcú začať v auguste.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Vyhne 1. júna (TASR) - V aquaparku Vodný raj vo Vyhniach (okres Žiar nad Hronom) v piatok otvorili sezónu, vonkajšie bazény kúpaliska tak privítali prvých tohtoročných návštevníkov. Minulý rok prešlo bránami aquaparku takmer 72.000 návštevníkov. Vo Vodnom raji dúfajú, že tohtoročná návštevnosť bude rovnako úspešná a neovplyvní ju ani výstavba novej bazénovej haly, s ktorou chcú začať v auguste.

Prevádzkar kúpaliska Michal Kubaliak uviedol, že žiadne výrazné zmeny v prevádzke kúpaliska nerobili. Novinkou sú vonkajšie šatne so sociálnymi zariadeniami a bezbariérovým prístupom, ktoré nájdu návštevníci hneď pri vstupe do areálu.

Ako ďalej uviedol, v auguste by sa malo začať s výkopovými prácami v súvislosti s výstavbou novej bazénovej haly. Návštevníci by však podľa jeho slov nemali pocítiť žiadne obmedzenia. "V novej bazénovej hale bude plavecký bazén, podzemný bazén, oddychová časť, detský bazén a tobogan," dodal Kubaliak s tým, že v hotová by mala byť koncom budúceho roka.