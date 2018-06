TASR

Dnes o 14:17 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Brankár Košarišťan zamieril z Liptovského Mikuláša do Nových Zámkov

Košarišťan patril v sezóne 2017/18 k najvyťaženejším brankárom v Tipsport Lige, za Liptákov v nej odohral celkovo 60 zápasov, v ktorých dosiahol 92,16-percentnú úspešnosť zásahov.

Na archívnej snímke Andrej Košarišťan v drese Banskej Bystrice. — Foto: TASR/Branislav Račko

Nové Zámky 1. júna (TASR) - V tipsportligovom hokejovom klube HC Nové Zámky vyriešili otázku brankára A-mužstva. K Samuelovi Barošovi pribudol Andrej Košarišťan, ktorý v sezóne 2017/18 pôsobil v Liptovskom Mikuláši. Klub informoval o novej posile na svojej oficiálnej webovej stránke.

Košarišťan patril v sezóne 2017/18 k najvyťaženejším brankárom v Tipsport Lige, za Liptákov v nej odohral celkovo 60 zápasov, v ktorých dosiahol 92,16-percentnú úspešnosť zásahov. V novom pôsobisku vytvorí tandem so Samuelom Barošom. "V nasledujúcej sezóne by som chcel čo najviac a najlepšie pomôcť tímu dosiahnuť jeho ciele a najlepšie umiestnenie v tabuľke. Čo som zatiaľ videl podpísaných hráčov, tak sa mužstvo zdá byť kvalitné a myslím si, že by mohlo mať veľké perspektívy. Dúfam, že s chalanmi vytvoríme dobrý tím a o to ľahšie nám pôjde tieto ciele dosiahnuť," uviedol Košarišťan pre klubovú internetovú stránku.