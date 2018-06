TASR

Svetový deń výziev v Rači a Devínskej Novej Vsi úspešný

Priateľský súboj obyvateľov mestských častí Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača v akcii kampane Nadácie Výskum Rakoviny.

Sprava, Jana Pešková, Richard Vrablec, Veronika Vadovičová, Ján Juráš — Foto: Nadácia Výskum Rakoviny

Bratislava 1. júna (OTS) - V stredu 30. mája 2018 sa stretli v priateľskom súboji obyvatelia mestských častí Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača v akcii kampane Nadácie Výskum Rakoviny Na kolesách proti rakovine počas Svetového dňa výziev (World Challenge Day). Udialo sa to po náročnej príprave, ktorá zabrala veľa času a námahy miestnym organizátorom (prednostka MiÚ Rača Jana Pešková, športový referent Marek Porvazník, prednostka MiÚ Devínska Nová Ves Mária Koprdová a referent Dárius Krajčír a množstvo ich kolegýň a kolegov).

Od včasného rána v tamojších materských, základných aj stredných školách a jasliach cvičili a krútili kolesá proti rakovine stovky žiačok a žiakov, učiteliek a učiteľov. To všetko pod „prísnym“ dohľadom trojčlenných komisií, ktoré tvorili zástupcovia obidvoch mestských častí a Nadácie Výskum Rakoviny. Cvičiacich označili oranžovým a „kolieskárov“ zeleným náramkom. Aktivity pokračovali aj v domovoch dôchodcov a viacerých športových kluboch. Aj vďaka krásnemu počasiu sa o 17. hodine stretli stovky ľudí v račianskom amfiteátri, resp. v areáli na Istrijskej ceste v Devínskej Novej Vsi pri bohatom športovom a kultúrnom programe. Zjednocovacím prvkom obidvoch programov bolo vystúpenie skvelého bubeníckeho súboru Campana batucada a adrenalínová šou majstra sveta v cyklotriale Jána Kočiša. Aj príhovory prezidentky Nadácie Výskum Rakoviny Margity Klobušickej, ambasádorky podujatia, viceprimátorky Bratislavy Ivety Plšekovej a patrónky kampane Na kolesách proti rakovine, úspešnej paralympijskej športovkyne Veroniky Vadovičovej zazneli na obidvoch pódiách. Račianskeho podujatia sa zúčastnil aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. A nasledoval tanec, skákanie, bicyklovanie, cvičenie aerobiku či tae-bo, thajský box, karate. Ale aj veľmi ocenené vystúpenie Zuzany Smatanovej s kapelou v Devínskej Novej Vsi a skupiny Lojzo v Rači. To všetko pod skvelými moderátorskými výkonmi Richarda Vrableca v Rači (moderoval štýlovo, na kolese) a dua David Schun a Dorothy Sabová v Devínskej Novej Vsi.

A po celý deň sa napĺňali zbierkové pokladničky finančnými príspevkami dobrých ľudí.

Uverejňujeme výsledky tejto úžasnej súťaže, lebo si to vyžadujú pravidlá Svetového dňa výziev. Avšak, aj keď to možno vyznie ako fráza, VÍŤAZMI SÚ VŠETCI: skvelí organizátori, všetci, ktorí prispeli pohybom alebo finančne, ale najmä naši spoluobčania, ktorí bojujú so zákernými onkologickými ochoreniami. VŠETKÝM SPOLUORGANIZÁTOROM, PARTNEROM, MEDIÁLNYM PARTNEROM, ÚČINKUJÚCIM, AKTÍVYM ÚČASTNÍKOM PODUJATIA V MENE NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY SRDEČNE ĎAKUJEM.

Veríme, že účet verejnej zbierky sa bude postupne stále viac napĺňať, aby sme dosiahli náročné ciele.

Mestská časť Bratislava-Rača Počet registrovaných účastníkov: 4495 Z toho na kolesách: 324 Počet obyvateľov k 31.12.2017: 23.881 % zapojenia účastníkov k počtu obyvateľov: 18,8% Výnos zbierky pre nadáciu Výskum rakoviny: 1168,40 € Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves Počet registrovaných účastníkov: 1615 Z toho na kolesách: 187 Počet obyvateľov k 31.12.2017: 17 087 % zapojenia účastníkov k počtu obyvateľov: 9,45% Výnos zbierky pre nadáciu Výskum rakoviny: 809,42 €

Výnos zbierky poslúži na zakúpenie SYSTÉM OBRAZOVEJ ANALÝZY, ktorého súčasťou sú špeciálny mikroskop, citlivá kamera a počítač so špeciálnym softvérom. Jeho získanie a využívanie bude neoceniteľné v základnom a aplikovanom výskume biológie nádorových buniek a v diagnostike. Vedcom poskytne komplexný pohľad na špecifické parametre nádorových buniek v širokom spektre tak zákerného ochorenia ako je rakovina. Zariadenie poslúži ďalej pri výuke a ako cenný archív nálezov a pozorovaní s možnosťou ďalšieho spracovania. Cena tohto zariadenia presahuje 25 tisíc eur.