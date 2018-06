TASR

Dnes o 13:27 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Löw nemá záujem o post trénera Realu Madrid: Vylučujem to

Podľa niektorých médií bol práve Löw horúcim tromfom prezidenta Realu Florentina Pereza.

Na snímke tréner Joachim Löw. — Foto: TASR/AP

Eppan 1. júna (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw jednoznačne nemá záujem o uvoľnený post kormidelníka Realu Madrid.

"Môžem to vylúčiť. Nie je to záležitosť, ktorá by sa ma týkala, pretože sa pripravujem s nemeckým tímom na majstrovstvá sveta," vyhlásil Löw.

Podľa niektorých médií bol práve Löw horúcim tromfom prezidenta Realu Florentina Pereza. S vedením Nemeckého futbalového zväzu (DFB) má však kouč úradujúcich majstrov sveta kontrakt až do roku 2022. "Som presvedčený, že vedenie Realu nájde za Zinedina Zidanea dobrú náhradu," dodal Löw.