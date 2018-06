TASR

Budúcnosť školstva je aj v IT technológiách, myslí si Gröhling



Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). — Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 1. júna (TASR) – Vysvetliť, že vedy a techniky sa netreba báť, poukázať na to, že v informačných technológiách je budúcnosť a majú opodstatnenie či ukázať, že technológie sú nielen o zábave, ale aj o naučení sa rôznych zručností. Aj to je cieľom herno-technologického podujatia Y-Games, najväčšieho podujatia svojho druhu na Slovensku. Jeho v poradí 8. ročník má svoje brány otvorené pre verejnosť od piatka do nedele (3.2.) v Refinery Gallery v Bratislave.

Prvýkrát sa do podujatia zapojil aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). "Videl som čísla, prognózy, ktorý odbor bude najzaujímavejší. A keby aj všetci išli študovať IT technológie, tak určite budú mať uplatnenie v budúcnosti a firmy ich vyvážia zlatom," uviedol na tlačovej konferencii poradca pre oblasť školstva BSK Branislav Gröhling, podľa ktorého by sa mala podpora študentov zo strany kraja rozvíjať aj smerom k IT oblasti.

Nesúhlasí s tvrdením, že hranie na počítači nič neprináša. Je presvedčený, že pokiaľ to rozvíja zručnosti a schopnosti, je potrebné do budúcna vytvárať vzťah v rámci technologických zručností a žiaci môžu študovať aj takýto odbor. Aj preto je piatkový program podujatia venovaný prioritne župným školám, pre ktoré sú pripravené prednášky, workshopy, elektronické športy, technologické noviny či hry a turnaje. "Dúfam, že z podujatia vyjde aspoň jeden, ktorý budúcnosti naprogramuje nejakú hru a my sa tu stretneme o niekoľko rokov a budeme ju hrať," doplnil Gröhling, ktorý aj v tomto vidí budúcnosť slovenského školstva.

Podujatie Y-Games je podľa organizátorov primárne zamerané na hráčov a fanúšikov hier, ale po novom aj fanúšikov technológií a technologických noviniek. "Máme novinky, ktoré si ľudia môžu prvýkrát pozrieť na Slovensku. Zistiť, o čo ide, čo sa plánuje, vyskúšať si napríklad nové modely virtuálnych realít, ktoré ešte nie sú v predaji či rôzne počítače," uviedol pre TASR organizátor Karol Cagáň.

Podľa neho však nejde len o zábavu, ale poukázať na to, že IT technológie či elektronické športy rozvíjajú aj strategické a taktické myslenie, kooperatívne zručnosti a schopnosti, dôležitú úlohu zohráva aj angličtina, v ktorej sa zväčša komunikuje. "Získavajú sa tak základné zručnosti, keďže počítačová gramotnosť bude pomaly dôležitejšia ako klasická gramotnosť," myslí si Cagáň. Cieľom podujatia je tiež poukázať, aké rôzne kariéry sa dajú v IT priemysle viesť, keďže nejde len o programovanie a sedenie za počítačom.