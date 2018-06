TASR

Florence & The Machine vydajú v júni nový album High As Hope

Album ponúkne pôsobivý a pre kapelu dnes už charakteristický koktail úprimných textov, indierockových melódií, naliehavého vokálu a snovej atmosféry.

Britská speváčka a vedúca osobnosť hudobnej formácie Florence and the Machine Florence Welch. — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júna (TASR) - Speváčka Florence so svojou indierockovou kapelou The Machine ohlásili vydanie nového albumu High As Hope, ktorý svetlo sveta uzrie 29. júna. Album ponúkne pôsobivý a pre kapelu dnes už charakteristický koktail úprimných textov, indierockových melódií, naliehavého vokálu a snovej atmosféry. Piesne na nový album napísala sama Florence, ktorá sa s pomocou Emila Hayniho (Bruno Mars, Lana Del Rey) postarala aj o produkciu.

Album High As Hope ponúkne dovedna deväť piesní, na ktorých sa podieľali aj esá ako Jamie XX, Sampha či Kamasi Washington. Prvým oficiálnym singlom z novej štúdiovky sa stala pieseň Hunger, ktorú fanúšikovia prijali s nadšením.

„Tento song je o tom, ako sa snažíme nájsť lásku aj tam, kde vlastne nie je, a ako nás snaha cítiť sa menej osamelo niekedy izoluje ešte viac. Myslím, že som sa v tejto piesni dosť odhalila a stala sa tak zraniteľnejšou. Ale chcela som povzbudiť ostatných, pretože sa tak pravdepodobne cítia mnohí z nás. Viac z nás ako sme ochotní si priznať. Niekedy, keď niečo nedokážeš povedať, môžeš to zaspievať," dodáva k singlu Florence.

Florence + The Machine od začiatku svojej kariéry v roku 2007 získali mnoho uznaní a prestížnych ocenení, okrem iného aj Brit Awards v kategórii Critic's Choice. Hudba kapely upútala milióny fanúšikov svojou dramatickou a excentrickou produkciou, no najmä nezameniteľným vokálom Florence Welch.

Kapela debutovala s albumom Lungs, ktorý sa celých päť týždňov držal na druhom mieste UK Albums Chart a v hitparádových rebríčkoch sa mu darilo neuveriteľných 65 týždňov, čím sa Lungs stal jedným z najpredávanejších albumov vo Veľkej Británii. Nasledujúcim albumom sa darilo obdobne, pričom posledný počin s názvom How Big, How Blue, How Beautiful sa s prehľadom vyšplhal na najvyššiu priečku americkej Billboard 200, čo sa predtým nepodarilo žiadnej podobnej britskej kapele. V roku 2015 sa navyše kapela stala headlinerom kultového festivalu Glastonbury.