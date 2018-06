TASR

Hádzanárky SR do Poľska o malý zázrak, pre Poloza to bude rozlúčka

Posledný domáci kvalifikačný zápas Slovenky nezvládli, podľa trénera Dušana Poloza ich duel nezastihol v ideálnej forme.

Na snímke uprostred tréner Slovenska Dušan Poloz, vpravo hráčka Slovenska Martina Školková. — Foto: TASR/František Iván

Michalovce 1. júna (TASR) - Po prehre s Čiernou Horou sú šance slovenských hádzanárok na postup na ME podmienené 10-gólovým víťazstvom nad Poľskom. Posledný domáci kvalifikačný zápas nezvládli, podľa trénera Dušana Poloza ich duel nezastihol v ideálnej forme. Kormidelníka SR čaká v nedeľu v Poľsku rozlúčka so slovenským tímom a rád by ju okorenil vytúženým víťazstvom a postupom.

Slovenky chceli zopakovať výkon z prvého vzájomného zápasu, keď v Čiernej Hore prehrali o jediný gól. Doma však potrebovali vyhrať. Bolo jasné, že bez ohľadu na výsledok sa o druhom postupujúcom rozhodne v nedeľu v Poľsku. Prehra Sloveniek (a neskoršia výhra Poľska nad Talianskom) však dostala Polozove zverenky do situácie, keď v Poľsku musia vyhrať o 10 gólov, keďže tomuto súperovi predtým podľahli o 9. "Stále sa učíme. Mrzí nás, že sa šanca na postup znížila, no v každom prípade chceme spraviť v Poľsku dobrý výsledok. Môžeme sa sústrediť samé na seba. Tento cyklus sa čoskoro skončí, možno potom príde ďalší. Je potrebné ďalej pracovať na tom, čo je rozrobené a ja verím, že tento tím má potenciál a opäť sa rozbehne," uviedla pre TASR skúsená spojka Martina Školková.

Domáce reprezentantky držali s favorizovaným súperom krok najmä v prvom polčase. V jeho úvode viedli 2:0, no v ďalšom priebehu sa už do náskoku nedostali a iba doťahovali manko. Viackrát stiahli na remízu, ale slabší výkon v úvode druhého polčasu ich stál lepší výsledok. "Formu sme nenačasovali tak, ako by sme mali. Rozhodujúcim momentom boli podľa mňa naše presilovky, v ktorých sme nedali góly, naopak, spravili sme niekoľko technických chýb, po ktorých nasledovali gólové kontry súpera. Slabšie chvíľky má každý tím, ale tie naše trvali príliš dlho," uviedol Poloz.

Pre českého trénera je koniec kvalifikácie ME zároveň aj záverom pôsobenia pri slovenskom tíme. Po piatich rokoch opustí reprezentačnú scénu a povedie mužov HC ROBE Zubří. "Ďakujem vedeniu zväzu za túto šancu. Zažili sme mnoho krásnych momentov. Som pyšný na celý realizačný tím a všetky dievčatá, ktoré sme mali v tíme. Ja dúfam, že budú napredovať ešte viac ako doteraz. Prajem im iba to najlepšie, aby sa im darilo, takisto aj celej slovenskej hádzanej. Slovensko má tím, ktorý musí mať zdravé všetky hráčky, aby mohol uspieť. To sme mali pred štyrmi rokmi pri úspešnom postupe. Teraz je to o budovaní niečoho nového. Prišli mladšie hráčky, zmenili sa líderky, formuje sa nový tím," dodal Poloz.