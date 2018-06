TASR

Konferencia Slovenskej lyžiarskej asociácie potvrdila za šéfa Ivaniča

Posty viceprezidentov obhájili Ján Garaj a Marino Mersich.

Na snímke Ivan Ivanič. — Foto: TASR/Dušan Hein

Poprad 1. júna (TASR) - Výročná Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) potvrdila vo štvrtok večer ako šéfa hnutia Ivana Ivaniča. Stalo sa tak na zasadnutí najvyššieho rozhodovacieho orgánu SLA v Poprade a to absolútnou väčšinou hlasov, informoval TASR generálny sekretár Radovan Cagala.

Posty viceprezidentov obhájili Ján Garaj a Marino Mersich. Celkovo 65 delegátov zároveň zvolilo do Predsedníctva SLA, najvyššieho výkonného orgánu asociácie, aj Janu Gantnerovú ml. ako zástupkyňu športovcov. V 11-člennom predsedníctve sú aj ďalší dvaja noví členovia, Tomáš Murgáč za odvetvie akrobatického lyžovania, a Patrik Dluhoš zastupujúci zjazdárske disciplíny. "Najviac ma teší a zároveň zaväzuje to, s akou takmer absolútnou väčšinou boli voľby jednotlivých kandidátov do Predsedníctva SLA uskutočnené. Je to potvrdenie pochopenia reformnej potreby asociácie, ktorú sme naštartovali a ktorá smeruje k maximálnej orientácii na vrcholový šport, talentovanú mládež a výsledky našich športovcov na vrcholných podujatiach v prvej línii," zdôraznil Ivanič.