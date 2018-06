Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Google zaznamenáva každý náš pohyb, mnohí o tom ani nevedia. Ako to skontrolovať?

Váš telefón o vás môže prezradiť viac, ako by ste si želali. Tu je návod, ako si to môžete rýchlo a ľahko skontrolovať.

Ilustračné foto. — Foto: Flickr

BRATISLAVA 3. júna (Dobré noviny) - V dnešnej dobe sa dá o nás zistiť takmer hocičo. A dokonca aj to, kde a ako sa pohybujeme, a dokonca aj to, čo sme si tam odfotili. Samozrejme, v prípade, ak máme v rámci Google funkcií zapnutú históriu polohy, o ktorej ani mnohí nevedia, že im v smartfóne beží.

Jedna zo svetových spoločností tak spoľahlivo vie, kam vedú naše kroky, a patrične z toho aj čerpá informácie. Na základe toho dostávame odporúčania o blízkych reštauráciách či podujatiach, ktoré sa v našom okolí konajú. Vďaka nej však môžeme nájsť stratený mobil alebo sa zorientovať v meste.

Ako to však už býva, každá minca má dve strany. A platí to najmä v technologickom svete, kde sa dá všetko zneužiť. A to, či máte povolené sledovanie polohy, si môžete skontrolovať po prihlásení do Google účtu na stránke www.google.maps/timeline.