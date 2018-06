Dominika Dobrocká

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Deväťročný chlapec sa stal hrdinom. Pre svojho chorého bračeka urobil obrovskú vec

Nezáleží na veku. Dôkazom je čin, ktorý bez váhania vykonal iba deväťročný chlapec. Motiváciou bola milovaná rodina.

— Foto: Facebook/Team DYLAN

GREENWOOD 2. júna - Rodine pochádzajúcej z Južnej Karolíny život pripravil neľahké prekvapenie. Osudom ťažko skúšaní milujúci rodičia sa však nevzdávajú. Bojovnosť po nich zdedil aj ich deväťročný synček Andrew Emery. Chlapček má totiž malého bračeka, ktorý je žiaľ ťažko chorý a trpí veľmi zvláštnym druhom neurologického ochorenia. Pravidelné návštevy lekárov a liečba dokážu narobiť v rodinnom rozpočte poriadne veľkú šarapatu. Túto skutočnosť si uvedomoval aj Andrew a túžil svojim rodičom a malému Dylanovi pomôcť a prispieť.

Foto: Facebook/Team DYLAN

Toto odhodlanie nezostalo iba pri rozprávaní, ako to v mnohých prípadoch býva. Andrew sa dohodol so svojimi kamarátmi, vyrobili spoločne limonádu a predávali ju s tričkami v stánku v meste Greenwood. Odhodlanie a obrovskú lásku ľudia bez jedného zaváhania podporili a tak sa veľkému bratovi podarilo za 2 hodiny zarobiť krásnych 6-tisíc dolárov (5150 eur). To ale nebolo všetko. Aj iní ľudia chceli pomôcť a tak sa prostredníctvom stránky GoFundMe vyzbieralo ďalších 5 600 dolárov (4 800 eur). Milujúci brat sa okamžite stal hrdinom a vzorom pre mnohých. On však vidí iba jeden cieľ a to je pomoc bračekovi a rodičom. „Peniaze využijem na zaplatenie účtov za liečbu a Dylanovi kúpim aj plyšového medvedíka,“ vyjadril sa deväťročný Andrew. „Chcem len pomôcť Dylanovi, veď je to môj malý braček,“ dodal na záver hrdina.