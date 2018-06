TASR

Pekarík videl rozdielne polčasy a zaslúženú remízu: Potrápili sme ich

Na snímke slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 1. júna (TASR) - Zápas dvoch rozdielnych polčasov vyústil do zaslúženej remízy, tvrdil po štvrtkovej príprave s Holandskom (1:1) obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík. Podľa legionára berlínskej Herthy si defenzívne kvarteto, v ktorom chýbal kapitán Martin Škrtel, zastalo svoju úlohu a mužstvo dosiahlo proti stále silnému a rešpektovanému protivníkovi cenný výsledok.

"Remíza je podľa mňa dobrá a zápasu svedčí. V prvom polčase sme boli lepší my, v druhom zasa Holanďania," povedal Pekarík, ktorý hral naposledy súťažný zápas ešte 12. mája. Dlhý výpadok sa však na jeho hre neprejavil, okrem bránenia stíhal výdatne podporovať krídelné akcie svojho mužstva. "Ale je pravda, že to nie je najšťastnejší termín. My sme končili ligu v Nemecku už 12. mája, niektorí ďalší chalani boli tiež dlhší čas vypojení z ostrého diania. Ja som sa snažil pripraviť na reprezentačný dvojzápas individuálne, po kondičnej stránke nebol u mňa problém zvládnuť tempo tohto súboja s Holandskom."

Slováci nastúpili so stopérskym duom Milan Škriniar - Tomáš Hubočan, na ľavej strane defenzívy dostal dôveru trénera Róbert Mazáň. "Tomáš Hubočan, ktorý prešiel z ľavej strany do stredu obrany, si svoje miesto zastal a to isté platí aj o Robovi Mazáňovi. Myslím si, že nebol pre nás problém hrať v tomto novom zložení. Akurát v druhom polčase sa Holanďania viac vysunuli a po kombinačnej stránke boli lepší. Mali sme s tým trošku problémy, chalanom už dochádzali sily, ale uhrali sme to na remízu."

Pekarík, Marek Hamšík a Juraj Kucka boli vo štvrtok v Trnave zo slovenského tímu traja pamätníci osemfinálovej prehry 1:2 na MS 2010 v juhoafrickom Durbane. V holandskom kádri boli pred ôsmimi rokmi v kádri dvaja útočníci - Eljero Elia a Ryan Babel. "Holanďania budujú nové mužstvo. Je vidieť, že ich hráči pôsobia v najlepších ligách na svete. Som rád, že sme ich dokázali potrápiť," priznal Pekarík.

Slováci sa už začínajú pripravovať na ďalší prípravný zápas s Marokom (4. júna o 20.00 h v Ženeve). "Bude to iný zápas. Pre Maročanov dôležitý, keďže sa pripravujú na svetový šampionát a určite k nemu pristúpia jeho hráči veľmi vážne. My sa zasa pokúsime skoncentrovať na posledný zápas sezóny a ukázať kvalitu."