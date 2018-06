Dominika Dobrocká

Kam na dovolenku na Slovensku? Toto sú 4 atrakcie, ktoré tu ešte vlani neboli

Neviete kam cez víkend alebo počas letných prázdnin? Prinášame vám 4 tipy ako prežiť krásny a adrenalínový deň.

— Foto: zilina.sk

BRATISLAVA 2. júna - Dni sú krásne a leto k nám zavítalo o čosi skôr, ako je normálne. Nezmeníme to, práve naopak, môžeme to využiť. Na dovolenku pri mori si väčšina z nás ešte počká nejaký ten týždeň, no užiť si voľný víkend sa dá aj na Slovensku. Cestovný ruch sa na našom území neustále rozvíja a nadšencom ponúka stále nové atrakcie a zážitkové miesta. Letným hitom budú bezpochyby aj tieto atrakcie, ktoré sa určite neoplatí obísť bez povšimnutia.

Hangár X

Milovníci lietadiel a adrenalínu by určite nemali vynechať návštevu interaktívneho leteckého múzea nachádzajúceho sa v meste Trenčín. Radostná správa je, že to tu nefunguje ako v bežných múzeách, kde sa ničoho návštevníci nemôžu dotknúť. Tu si okrem nových poznatkov do lietadla môžete sadnúť a vyskúšať si, aké by to bolo byť pilotom. Pre tých odvážnejších je tu pripravený aj letecký simulátor, či vyhliadkové a adrenalínové lety.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Chodník korunami stromov

V Bachledovej doline otvorili na jeseň minulého roka unikátny chodník korunami stromov. Okamžite sa stal vyhľadávaným miestom a získal si obrovskú priazeň návštevníkov. Nepochybne bude v lete práve toto čarovné miesto patriť medzi najlákavejšie tatranské atrakcie. Chodník má dĺžku viac ako 600 metrov a najkrajší výhľad na slovenskú krásu je z 32 metrov vysokej veže. Chodník v korunách stromov je určený pre dospelých aj pre deti a nezabudlo sa ani na bezbariérový prístup, ktorý je po celej dĺžke.

Foto: TASR - Milan Kapusta

UFO Skywalk

Máme tu niečo pre dospelých a najmä odvážnych jedincov. Kto miluje adrenalín a túži po nezabudnuteľnom zážitku, určite by mal navštíviť unikátnu adrenalínovú atrakciu nachádzajúcu sa nad bratislavským Mostom SNP. UFO Skywalk vám nielen zaručí stuhnutú krv v žilách, ale poskytne vám ten najkrajší panoramatický výhľad na Bratislavu.

Foto: TASR – Dano Veselský, skywalk

Vyhliadková veža na vrchu Dubeň

Príjemná prechádzka a krásny výhľad, to návštevníkom zaručuje vyhliadková veža na vrchu Dubeň. Vyhliadková veža je 27,4 metrov vysoká a za jej vznik vďačíme mestu Žilina, ktoré ju postavilo prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra na jeseň minulého roka. Prvé nadzemné podlažie je vo výške 572 metrov nad morom, najvyšší bod veže je v nadmorskej výške 598 metrov. Je zhotovená z oceľovej konštrukcie a obložená drevom. Vyhliadková veža je prístupná celoročne a je možné sa k nej dostať po turistických chodníkoch zo Zástrania a z Budatína.