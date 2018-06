TASR

Dnes o 11:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Adam Nemec si cenil remízu s Holandskom: Stále je to veľmoc

Slováci zaskočili Holanďanov rýchlym gólom, ktorý bol pre Nemca dvanásty v najcennejšom drese pri jeho 36. štarte.

Na snímke v pozadí uprostred strelec gólu Adam Nemec, vľavo Peter Pekarík a vpravo Róbert Mak (všetci Slovensko) sa tešia po góle na 1:0 počas prípravného futbalového stretnutia Slovensko - Holandsko 31. mája 2018 v Trnave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 1. júna (TASR) - Útočník Adam Nemec znova potvrdil, že slovenská futbalová reprezentácia sa stále môže na jeho služby spoľahnúť. V 8. minúte štvrtkového prípravného zápasu s Holandskom (1:1) potvrdil inštinkt strelca, keď umiestnenou hlavičkou otvoril skóre. Okrem toho vybojoval veľa lôpt, vypomáhal defenzíve a aktívne napádal rozohrávku súpera.

Slováci zaskočili "oranjes" rýchlym gólom, ktorý bol pre Nemca dvanásty v najcennejšom drese pri 36. štarte. "Marek Hamšík opäť potvrdil svoju genialitu, poslal mi to tam milimetrovo svojou slabšou ľavou nohou a mne stačilo už len presne zakončiť," opísal pre TASR gólový okamih 32-ročný útočný hrot, ktorý je na odchode z Dinama Bukurešť a momentálne zvažuje ponuky záujemcov o jeho služby. Podľa Nemca nebolo tempo stretnutia preexponované, na hráčoch oboch mužstiev sa predsa len prejavil koniec sezóny. "Vyčkávalo sa, hralo sa viac takticky a na brejky. Vidieť, že sezóna sa už končí, mali sme toho dosť."

Holanďania vyrovnali v 59. minúte po exportnej strele útočníka moskovského Spartaka Quincyho Promesa, na ktorú Martin Dúbravka nemal nárok. Hosťom patrila v Trnave druhopolčasová aktivita, ale skóre sa už nezmenilo. Remíza so súperom, ktorý má v Európe i vo svete stále cveng, preto Nemca tešila. "Holanďania sú veľmi kvalitný súper a remíza s nimi je cenný výsledok, hoci prechádzajú akousi obmenou kádra. Niekto tvrdí, že majú krízu, možno na základe toho, že nepostúpili na dva veľké turnaje po sebe. Stále sú však futbalová veľmoc. Predviedli to aj naposledy proti Portugalsku, nad ktorým viedli po polčase 3:0. My sme im také niečo nedovolili," poznamenal Nemec.

Slovenskí futbalisti si pomaly zvykajú na plné tribúny. Radostná správa po časoch, keď na ich domáce prípravné stretnutia chodili nízke, troj- či štvortisícové návštevy. Hráči sú za tento posun k lepšiemu radi a výsledkami sa snažia, aby fanúšikov neubúdalo. "Určite je to výborná správa, že ľudia chodia v hojnom počte. Verím, že prišli aj na nás a nielen na Holanďanov. Myslím si, že zápas sa im mohol páčiť, aj keď z našej strany to mohlo byť najmä v druhom polčase lepšie. Každopádne im ďakujeme za podporu," uviedol Nemec pre TASR.

Reprezentačný kolektív zostáva pohromade, v nedeľu dopoludnia sa letecky presunie do Ženevy, kde ho na druhý deň čaká ďalší prípravný duel s účastníkom blížiacich sa MS Marokom. Nemec zatiaľ netušil, čo by na tohto súpera mohlo platiť. "Absolútne neviem, čo nás čaká. Proti africkému tímu som nikdy v kariére nehral. Postúpili však na MS, takže určite to nebudú amatéri," dodal hráč, ktorý počas svojej kariéry pôsobil v Belgicku, Nemecku, USA, Holandsku a naposledy v Rumunsku.