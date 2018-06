TASR

Kozák bol s remízou proti Holandsku spokojný: Takéto zápasy posúvajú

Na trnavskom ŠAM v pomerne veľkom teple sa hralo agresívne a v kvalitnom tempe.

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 1. júna (TASR) - Zápas dvoch polčasov odohrali slovenskí futbalisti v prípravnom súboji s Holandskom v Trnave. V prvom dejstve prvého domáceho duelu roka boli lepší, po góle Adama Nemca viedli, no v druhom prebrali opraty "oranjes" a zaslúžene vyrovnali na konečných 1:1. Zverencov trénera Jána Kozáka tiež podržal viacerými výbornými zákrokmi brankár Newcastlu Martin Dúbravka.

Na trnavskom ŠAM v pomerne veľkom teple sa hralo agresívne a v kvalitnom tempe. To už "sokolom" v druhom polčase nesvedčalo, no proti výberu Ronalda Koemana, ktorý nedávno zdolal portugalských majstrov Európy 3:0, remízu ubránili. "Myslím si, že sme videli jeden veľmi kvalitný prípravný zápas. V tomto období, v akom sa hráči nachádzajú, teda dovolenkovom, mal zápas kvalitné tempo. V prvom polčase sme boli lepší, kombinačne zdatnejší a mali sme viac šancí ako súper. Škoda, že sme nedali aj druhý gól. Šance sme mali, hlavička Hamšíka či brvno Kucku, alebo škoda zle spracovanej lopty Maka. Inak by sa to vyvíjalo. Druhý polčas boli lepší Holanďania. Predčili nás. Ale remíza je po tomto priebehu zaslúžená," hodnotil 64-ročný kormidelník SR.

Holandsko nepostúpilo na dva veľké turnaje za sebou (EURO 2016 a MS 2018), mužstvo je v prestavbe, napriek tomu má obrovskú kvalitu. "Musíme rešpektovať silu súpera, od toho sa odvíjajú ďalšie veci. Keď chcete odohrať top zápas proti takémuto top súperovi, musia byť všetci hráči fyzicky top pripravení. Poznáme situáciu, niektorí naši hráči nehrávajú pravidelne, respektíve hrávajú málo. Z tohto pohľadu je to na škodu veci. Hráč, ktorý pravidelne nehráva ťažké a náročné zápasy, nemôže v takomto tempe vydržať 90 minút. V tom bol problém aj v Anglicku aj tu. My nemáme takú širokú základňu, aby sme mohli vsádzať na hráčov, ktorí momentálne hrávajú a sú pripravení, my máme svojich hráčov, ktorí majú svoju kvalitu a niekedy máme viac šťastia, že hráme v termíne, keď hrávajú a niekedy nie," objasnil Kozák.

Slovákom pred dvojzápasom s Holandskom a Marokom vypadli až štyria stopéri, napriek tomu získali cenný výsledok. "Tento výsledok by som pred zápasom bral. Ja si vysoko vážim holandský futbal, jeho kvalitu a silu. Ale hodnotím zápas, ako sa vyvíjal. My sme dali prvý gól, plus sme mali ďalšie šance, a z toho pohľadu škoda, že sme ich nepremenili. Zápas by potom bol celkom iný aj v druhom polčase. Stopérska dvojica Hubočan - Škriniar hrala veľmi dobre. Hubočan je skúsený, škoda že mal svalové problémy. Chcel som vidieť na ľavej strane v ťažkom zápase aj Mazáňa, ktorý počas jarnej časti odohral iba 30 či 40 minút v Celte. Podržal nás aj Dúbravka, ktorý skutočne pochytal dosť. Celkovo som spokojný, najmä s prvým polčasom a istými fázami v druhom," uviedol tréner SR, ktorý už myslí na najbližšieho súpera. Ním bude účastník MS v Rusku Maroko, hrať sa bude v pondelok v Ženeve (20.00 SELČ): "Uvidím, ako hráči zregenerujú. Rád by som dal šancu všetkým hráčom, aby sa ukázali. Verím, že to opäť tak pokombinujem, aby sme na ihrisku mali silné mužstvo. Maroko je účastník MS a má bilanciu v 15 zápasoch 12 víťazstiev a tri remízy, čo je obrovská sila. Čaká nás opäť náročný zápas, ale také sme chceli hrať. Lebo aj zápas s Holandskom nebol priateľský, to v tom tempe bol vážny prípravný zápas. Len takéto zápasy posúvajú hráčov a nám trénerom odkryjú veľa vecí. A Maroko bude opäť ťažký súper."

Kozák odtrénoval na lavičke SR jubilejný 50. zápas, čo sa ešte žiadnemu mužovi nepodarilo. Dobrý súper, dobrý zápas i skvelá kulisa mu to spríjemnili, mal ale aj smutnejšie myšlienky: "Bol to môj jubilejný 50. medzištátny zápas na lavičke, osud chcel, že proti Holandsku, čo je určite pekné. Ale moju radosť kalí smútok, dnes mi pochovali blízkeho priateľa, myslel som veľa na neho."

Tréner Holandska Ronald Koeman hodnotil súboj rovnakou optikou ako jeho slovenský kolega. "V prvom polčase bolo Slovensko jasne lepšie, my sme strácali lopty, nevedeli sme kombinovať, zdravá agresivita domácich nám robila problémy. Po obrátke sme sa výrazne zlepšili, dominovali sme a mali sme okrem gólu ďalšie možnosti. Hamšík má kredit svetového hráča a dnes to opäť potvrdil."