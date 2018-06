TASR

Potvrdené: Lidl je pre Slovákov stále jednotkou v čerstvosti

Vďaka optimálne nastavenej šírke sortimentu v Lidli nič dlho neleží v regáloch a zákazníci si môžu čerstvosť výrobkov vychutnávať dlhšie.

— Foto: Lidl

Bratislava 1. júna (OTS) - O čerstvosti hovoria všetci obchodníci s potravinami. Ako sa teda vyznať v záplave rôznych tvrdení a hesiel? Jednoducho, stačí počúvať názor zákazníkov. A Slováci opäť potvrdili, že jednotkou v čerstvosti je pre nich Lidl. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia „Vnímanie kvality a čerstvosti“ realizovaného vo februári 2018.

Lidl je pre slovenských zákazníkov symbolom čerstvosti dlhodobo, za najčerstvejší reťazec ho zvolili už v prieskume verejnej mienky v roku 2015. Odvtedy získal diskontný reťazec a jeho výrobky od ľudí aj desiatky ocenení Best Buy za najlepší pomer kvality a ceny, ako aj mnoho medailí kvality Qudal. V čom teda spočíva tajomstvo jeho čerstvosti? „Napriek tomu, že mnohí z našich konkurentov často používajú slovo diskont či diskontné ceny, na Slovensku je jediným klasickým diskontom Lidl. Okrem výhodných cien a privátnych značiek znamená diskont aj jednoduchosť procesov a optimálne nastavenú šírku sortimentu. Vďaka tomu nájdu zákazníci v Lidli iba to, čo naozaj potrebujú. Ročne predáme v priemere státisíce kusov z každého produktu v našej ponuke a každý deň do našich predajní vozíme milióny kusov výrobkov. U nás teda žiaden výrobok neleží dlho na regáli a zákazníci si o to dlhšie môžu vychutnávať jeho čerstvosť,“ povedal Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu.

Lidl je pre Slovákov stále jednotkou v čerstvosti (Foto: Lidl)

Čerstvosť je pre Lidl naozaj kľúčová, čo dokazuje aj pohľad na jednotlivé tovarové skupiny. Mäso je do všetkých 132 predajní reťazca dovážané každý deň. Pochádza z kontrolovaných chovov a od overených dodávateľov. Je balené v ochrannej atmosfére, čo zabezpečuje optimálne podmienky skladovania – od výrobcu až po chladničku. Čerstvé ryby sú hygienicky balené a pochádzajú z trvale udržateľných chovov. Všetka zelenina a ovocie z Lidl stánku je starostlivo vyberaná, kontrolovaná a dodávaná každý deň, dokonca aj v nedeľu. Niekoľkokrát denne pripravujú zamestnanci Lidla čerstvé a teplé pečivo Priamo z pece tak, aby ho zákazníci mali k dispozícii chrumkavé a voňavé od rána do večera. Rovnako ako pri celom sortimente, aj pri mliečnych výrobkoch, mlieku, vajíčkach a syroch platí, že na pultoch v Lidli nenájdete množstvo produktov jedného druhu, ktoré sa líšia v podstate iba obalom. Predvýber sortimentu znamená, že zákazníci nemusia strácať čas rozhodovaním sa medzi viacerými rovnakými výrobkami a tie zároveň nestrácajú zbytočne veľa času zo svojej čerstvosti na pulte.

Čo teda pre Lidl znamená čerstvosť?

Úplne všetko!